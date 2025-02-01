人妻每年扛「16人年夜飯」卻感謝家人！網一看秒懂：想報名

▲每到除夕圍爐，負責掌廚的人總是需要提早想好菜色、採買、烹煮，前後過程會付出許多勞力。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

每到除夕圍爐，負責掌廚的人總是需要提早想好菜色、採買、烹煮，前後過程會付出許多勞力，辛苦不在話下，有名媳婦分享，每年都是她煮2桌、共16人份的年夜飯，家人們則用實際行動感謝她的付出，她曬出手捧錢包，裡面滿是鈔票的照片，且食材還是另外給2萬元買，網友看了後都相當羨慕「煮的值得了」，還急著報名「我也要去煮…在那裡呢？」

該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享，煮2桌年夜飯的收穫，表示每年都是她負責煮16個人份的年夜飯，但她卻很感謝家人，因為家人們用實際行動感謝她的付出，照片中她手捧錢包，千元鈔票、百元鈔票厚厚兩疊，多到錢包無法關閉，且這是純紅包，食材是另外給2萬元買。

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此文一出，網友看了都相當羨慕，紛紛留言「煮的值得了」、「已羨慕」、「太爽了吧」、「好好喔！煮了還有這樣的回饋，大家都沒有」、「很好。我是免費的媳婦奴婢」、「懂得感恩的家人」、「有這一包我也會變得很會煮」，還有人急著報名「我也要去煮…在那裡呢？」

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