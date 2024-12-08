圓滿感恩　台南做工行善團服務檢討暨交流分享感恩餐會

▲台南做工行善團於善化區新萬香餐廳舉辦「服務檢討暨交流分享感恩餐會」，為志工們提供一個交流心得和感謝彼此努力的機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南做工行善團於善化區新萬香餐廳舉辦「服務檢討暨交流分享感恩餐會」，本次活動不僅回顧過去一年的修繕、義剪工作，也為志工們提供一個交流心得和感謝彼此努力的機會。

台南市長黃偉哲自上任以來，積極推動「希望家園」施政目標，並以打造「有情、有愛、有溫度」的城市為願景，黃偉哲市長強調，台南不僅是一個歷史悠久的城市，更應該是一個充滿關懷與溫情的家園。

現場聚集做工行善團志工及各工會代表，共同參與這場感恩、溫馨的餐會。餐會一開始，台南市長夫人劉育菁代表市長頒發「做工人ㄟ愛」感謝獎座，感謝過去一年來每一位志工在修繕、義剪的無私奉獻與辛勤付出。

隨後，活動中由社團法人台南市勞工志願服務協會禮賓人員帶來精彩的演出，謝謝做工行善團的每位志工們。接著由做工行善團團長方澄科代表做工行善團致贈安平意象劍獅獎座，感謝黃市長對做工行善團全力支持與鼓勵。緊接著，「做工人ㄟ愛」作家、做工行善團副團長王美霞老師，代表致贈專書給各工會代表。王美霞老師表示，為了孕育這本專書，自己也參與修繕工作的體驗，雖然修繕過程辛苦，但能夠親眼見證弱勢家庭的笑容，這份成就感與滿足感是無法用言語表達的。在活動的尾聲，所有志工共同享用豐盛的感恩餐，大家在歡樂的氛圍中互動，彼此加深了解與情誼。

勞工局長王鑫基表示，這樣的聚會不僅是對志工辛勤付出的肯定，更是對未來修繕、義剪的展望。「我們希望能夠繼續擴大幫助範圍，讓更多需要幫助的家庭、機構受惠，並且吸引更多有愛心的志工加入我們的行列，一同為社會貢獻力量。



此次餐會的成功舉辦，充分展示做工行善團團隊的凝聚力和無私奉獻的精神。隨著活動的落幕，做工行善團的修繕、義剪工作將繼續推進，為更多有需要的家庭帶來希望與溫暖。