今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

▲講到元宵節，就會想到平溪放天燈。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者陳俊宏／綜合報導
今天是元宵節，清水孟國際塔羅小孟老師分享15大禁忌，像是不宜剪髮與洗髮，不可以有爭吵以免觸怒神明。命理專家雨揚老師則說，元宵大福星是生肖屬「牛、猴、龍」，沖煞的生肖是屬「馬」。
►元宵15禁忌：
1、 不可借錢
會把好運借光。
2、 不可逗弄小鳥
民間相傳，元宵節由來是一位獵人誤射一隻玉皇大帝的神鳥，玉皇大帝震怒要放火燒人間。家家戶戶在元宵，才會放鞭炮點燈，象徵人間已得到懲罰，因此元宵切莫逗弄鳥。
3、不可爭吵
元宵為天官大帝的生日，因此家人、朋友、小孩不可以有爭吵，以免觸怒神明。
4、不宜剪髮與洗髮
因為「髮」象徵「發」，元宵剪髮象徵財氣被剪，洗頭髮代表錢財流動大。
5、不宜殺生
元宵為天官大帝生，而天官大帝為三官之首，代表福星，福星下凡不宜殺生。
6、不宜搬家
會把福氣搬光。
7、不宜敲打房子
會把福氣與財氣敲掉。
8、別去海邊與使用尖物
元宵為臨水夫人千秋，民間相傳，臨水夫人因力抗妖魔，而入水又失血過多。因此避免到海邊與使用尖物，以避免見血。
9、米缸不要見底
相傳會斷炊，錢財見底。
10、不要弄破衣物
以免錢財破光。
11、不要穿黑與白的衣服
象徵坐牢。
12、家中不要太暗
家中太暗象徵前途太暗，因此古代在元宵都會點燈籠。
13、小孩燈籠勿放鏡子前
以免招來邪氣，因鏡子屬陰，放鏡子前象徵給陰間亡靈指路。
14、吃湯圓不宜敲碗
古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒有錢。晚上吃湯圓敲碗，也會招好兄弟來吃，要注意。
▼元宵習俗要吃湯圓。（圖／記者姜國輝攝）
15、不要吃冰
民間流傳寒單爺怕冷，因此不要吃太冰，因寒單爺也屬於武財神，吃太冰財富會遠離。
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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