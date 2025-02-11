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豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇　打造浪漫新景點

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇，打造浪漫新景點（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲今年元宵節與情人節，就來豐原太平洋百貨度過浪漫的節日。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

為慶祝元宵節及情人節的雙重佳節，豐原太平洋百貨在2/11(二)至2/16(日)於5樓活動區推出全新主題燈展，打造夢幻銀河系的星球燈飾，將浪漫的氛圍升華至極致。這場燈展不僅仿佛置身於星際之中，更是與心愛的人共享美好時光的絕佳場所。

這場夢幻星球燈展展出的作品不僅和地方美術教室合作製作，還邀請了40位百貨會員於2/9(日)15:00～17:00前來現場繪製作品，並獲得熱烈迴響！參與者不僅可以將自己作品展出，還能在2/16(日)前到豐原太平洋官方臉書的指定貼文留下與作品的合照即可參加票選活動，票數最高的前三名可以再獲得義大利Giaretti珈樂堤熱壓三明治/鬆餅機。

此外，為了慶祝情人節，豐原太平洋百於2/14(五)～2/16(日)期間推出中區獨家甜蜜禮。活動期間，當日於館內消費單筆滿2000元，即可獲得來自台北人氣排隊名店「coco.Browniess可可布朗」保留綿密紮實又帶著些微濕潤絕妙口感的三入布朗尼甜蜜小聚禮盒，為您的節日增添一份甜蜜驚喜。更棒的是，凡單筆消費滿520元，豐原太平洋百貨再加碼贈送免費拍貼機拍攝乙次，讓您留下屬於您與另一半的甜蜜瞬間！

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇，打造浪漫新景點（圖／豐原太平洋百貨提供）

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇，打造浪漫新景點（圖／豐原太平洋百貨提供）

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇，打造浪漫新景點（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲▼星球燈。

豐原太平洋百貨元宵星球燈展及情人節禮遇，打造浪漫新景點（圖／豐原太平洋百貨提供）

豐原太平洋百貨致力將百貨商場打造成情人節約會的全新景點，讓您在購物之餘還能獲得中部獨家的限定布朗尼禮盒，更可以獲得免費拍貼機拍攝記錄甜蜜回憶，並在5樓展區欣賞夢幻星球燈展，彷彿踏上了浪漫的星際之旅。今年元宵節與情人節，快來豐原太平洋百貨，一起度過這個浪漫的節日吧！

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