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元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

▲▼天氣配圖，寒流與冷氣團。（示意圖／李毓康攝）

▲南方雲系加上鋒面影響，元宵節雨區擴全台。（示意圖／李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(11日)晚間起要變天了，受南方雲系北移影響，今深夜到明晨南部、東南部首當其衝，有短暫陣雨，明天元宵節又有鋒面加入攪局，雨區擴大全台各地，有短延時強降雨、強陣風等劇烈天氣，明深夜到周四清晨是雨最大時刻；下波變天時間落在周六，除鋒面影響外，後續可能有冷氣團帶來一波降溫。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天晚間要留意下雨，隨南方雲系北移，今深夜到明天清晨南部、東南部首當其衝，將有短暫陣雨，明天元宵節因南方雲系北移加上鋒面通過，一整天雨區擴大，各地有陣雨，且有局部較大雨勢，伴隨短延時強降雨、強陣風等劇烈天氣現象。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯進一步指出，明天入夜之後，雨勢會更加明顯，基隆北海岸、東半部、中南部山區有局部大雨，「周三元宵節晚上到周四清晨是雨最大的時段」；周四鋒面通過，但東北季風增強，各地仍有陣雨，中南部、東北部、東南部有局部有較大雨勢，周四白天雨勢雖稍微縮減，但各地仍容易下雨。周五東北季風減弱，因仍有水氣，各地有局部短暫雨，山區降雨較明顯。

由於周六又有另一波鋒面通過，張竣堯說明，北部、東半部有局部短暫陣雨，中部跟南部山區也有零星雨，其他地方為多雲；後續第二波東北季風增強南下，且有機會達冷氣團等級，但伴隨乾冷空氣，水氣較少，周日和下周一剩東半部有零星短暫雨；下周二環境偏乾，各地多雲，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，張竣堯表示，今天各地溫暖，是未來一周最溫暖的一天，後續溫度偏涼，今晚到明晨低溫約14到18度，明天白天高溫略下降，相較今天25到26度，明天將降至18到21度，後續溫度變化不會太大，大多18到20多度。

不過張竣堯指出，第二波冷空氣有機會達冷氣團等級，且較乾冷，周日東北季風增強或冷氣團南下，溫度會再下降，中部以北、東北部低溫約13到14度，其他地區約14到16度。

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