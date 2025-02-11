超商老闆兩度在車上性侵女員工　賠135萬換減刑輕判

▲超商老闆性侵身心障礙員工，因賠錢和解獲得原諒，被法院減刑輕判。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北江姓男子和妻子共同經營超商，為了爭取政府補助，特別聘用1名身心障礙員工，沒想到江男卻利用這名女員工心智缺陷，藉故載女員工外出後，在車後座對女員工性侵得逞，案經檢察官起訴後，江男在法庭上坦承犯行，並賠償女員工135萬元，士林地院審理後認為情堪憫恕，依法減刑，依趁機性交罪判江男2年，緩刑5年。

江男是台北市內湖區某超商的店經理，妻子從2016年5月起，以身心障害身分聘僱被害女員工，原本在政府補助下，是雙贏的僱傭關係，江男卻起邪念，2度開車載女員工外出，然後在後座對女員工逞慾，2022年底，女員工的母親察覺有異，詢問之下得知江男惡行。

判決指出，江男和妻子是為了領取補助才聘僱女員工，卻沒有善待身心障礙員工，且江男在偵查中否認犯行，直到被起訴後才認罪，並賠償女員工135萬元，取得和解，女員工同意讓江男緩刑，不過江男觸犯的趁機性交罪，最輕本刑3年，遠遠超過可宣告緩刑的2年徒刑門檻。

合議庭最後考量江男的犯行，與隨機、惡性重大慣性犯不同，依《刑法》59條情堪憫恕減刑，判江男2次犯行各有期徒刑1年8月，合併應執行徒刑2年，剛好符合緩刑的門檻，而江男獲得緩刑5年的條件是，接受法治教育課程16個小時，並要提供社區或公益機構義務勞務達240小時。