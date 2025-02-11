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快訊／「深海閻王」變淫狼！性侵14歲少女　15萬和解不成被判刑

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王毓霖）

▲「深海閻王」王毓霖曾是柔術教練，如今2度因性侵未成年少女遭判刑。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

綽號「深海閻王」的柔術教練王毓霖，先前因強制猥褻國小學童，被判刑定讞後，又透過交友軟體認識另名14歲國中少女，明明看到少女穿著學校運動服的照片，仍相約見面，並一起到北投運動中心發生性關係，王毓霖本想以15萬元和解未成，士林地院11日再依對未成年性交罪，判王毓霖徒刑9個月。可上訴。

王毓霖曾在2016年間，與時任台北市里長朱雪璋相約比武，結果王毓霖遭設局砍斷腳筋，朱雪璋被依重傷害等罪判刑6年確定後，在妻子協助下一度潛逃大陸，現已前返回台服刑中。

而王毓霖在腳筋被斷之後，曾在基隆擔任國小教練，2021年間，他以幫忙收拾教室為由，將12歲的小六女童留下，將她抱坐在腿上，親吻其臉頰與嘴唇，並撫摸臀部，事後威脅女童不得告訴他人，女童返家後向母親哭訴提告，法院根據DN比對等事證，將王毓霖判刑1年6月，案經最高法院駁回定讞。

2023年間，王毓霖又透過交友軟體認識14歲少女，並於北市某運動中心見面後涉嫌性侵得逞，少女事後在外婆及社工陪同下報案，王毓霖本來帶著15萬元現金出庭，希望彌補被害人傷害，但因被害人家屬未到庭，調解失敗。

士林地院考量王毓霖在犯下第2次性侵案後，一度輕生導致急性腎損傷合併橫紋肌溶解症等情況，依法再判王毓霖徒刑9個月。王毓霖目前已為前案入監服刑，若本案不再上訴，將由檢察官聲請定兩案合併執行刑。

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