藉口「衣服被雨淋濕」陪返家　兩度性侵女老師！惡狼判4年10月

▲曾因性侵被判緩刑的陳姓男子，又利用交友軟體犯下2個性侵罪遭判刑。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

陳姓男子6年前才犯下性侵惡行，被法院判處緩刑改過自新的機會，竟然又在2022年間，約1名擔任教職的女網友見面後，藉口衣服被大雨淋濕，要求女老師陪他回家換個衣服，趁女師卸下心防時2度性侵得逞，女師覺得害怕、丟臉，掙扎許久決定提告，士林地院11日依2個強制性交罪判陳男4年10月，若本案定讞，前案緩刑將被撤銷。

陳男在2019年間邀約1名女網友見面後，藉故搭載女網友到汽車旅館類，強行以床單將女網友雙手綁住後加以性侵得逞，當時因陳男坦承犯行，並賠償女網友損失取得和解，2020年間獲新竹地院輕判2年，同時給予緩刑5年，案件因未上訴而確定。

沒想到2022年11月間，陳男還在前案緩刑期間內，另外透過交友軟體「goodnight」認識1名女老師，2人相約在台北市士林區的百貨公司吃飯後，陳男以當晚大雨淋濕身體為由，希望女師先陪他回租屋處更衣，他再開車送女師回家，陳男到家後，利用體型優勢，性侵女師2次。

被害女師事發後趕到很害怕，也覺得很丟臉，「我不確定報警之後司法會不會給我保護、警察會不會幫助我，我很焦慮有很多不確定因素，但我很確定的是被告違反我的意願」，因陳男在後續的聯繫中一直不願道歉，態度輕浮，女老師1、2個月晚上不敢一個人走在路上，會莫名感到焦慮，最後決定報警，希望事情趕快結束。

陳男雖然表示願意賠償被害女師，但始終不承認犯罪，並說自己有幸福的女友跟主管，女老師的律師直指：「請陳男可以理解你現在過得很好，但對被害人造成的傷害至今無法抹滅，被害人必須繼續承受著。」士林地院合議庭考量陳男前科紀錄，以及再次犯案後態度不佳，依2個強制性交罪各判徒刑3年10月，宣告應執刑4年10月。可上訴。