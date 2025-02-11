　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」　完成通關即獲贈美食

猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」，完成通關即獲贈美食一份。（翻自京都市動物園YT）

▲猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」，完成通關即獲贈美食一份。（翻自京都市動物園YT）

圖文／鏡週刊

現代動物園在飼養動物時，多半會進行「動物訓練」來取代傳統飼養方式，除了讓動物與保育員之間更能增添信任，也能降低動物在接受餵食、醫療等過程中，可能出現的緊張行為。近日日本京都市動物園就釋出片段，顯示園方在為金剛猩猩進行動物訓練，更看到這些大猩猩們已知「平板點餐」，讓網友們嘖嘖稱奇。

京都市動物園對金剛猩猩們的訓練內容為，在園內設置一個觸控式平板，金剛們如果能夠成功回答問題，保育員就會送出一份美食。影片可見，園內有3隻金剛接受訓練，包括「桃太郎」、「金太郎」和「健太郎」。

園方設計的方法是，平板上會出現1-9的數字，金剛們必須完成數字的順序排列，成功後就能獲得一份美食。影片可見，桃太郎較沒有耐心，他只能解題1-6的數字，而且錯誤率偏高。不過6歲的金太郎和13歲的健太郎，則是程度較好，答對率高達70%以上，回答速度也非常快，而且可以成功挑戰1-10以上的數字排列。

網友們看到影片後都驚呼：「這些金剛們都太聰明了！」、「牠們好可愛唷。」、「希望桃太郎能再加油。」、「感覺好像在平板點餐迴轉壽司。」

【41J肉聲】猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」　完成通關即獲贈美食一份

▲健太郎的答對率可高達70%以上。（翻自京都市動物園YT）


更多鏡週刊報導
【41J肉聲】陸配夫妻抱嬰搭高雄輕軌「沒人讓座」爆衝突　被起底曾大鬧好市多、微風南山
遊日注意！觀光客越來越多　床蝨臭蟲問題暴增「被咬到奇癢難耐」
到日本旅遊「情色觀光」正流行　台灣人也愛！日警大舉掃蕩

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
夏如芝「流產過2次」　寶寶沒了心跳
幕後／預算已三讀韓國瑜不再協商　除非政院不覆議提追加減預算
月入破10萬！碎屍魔殺3女　前老闆震驚：他乖乖的、很老實
快訊／男童燒到40度　染流感1周死亡
「Sandy狂插話素人」影片挨轟！　正妹來賓揭她後台真實面
快訊／剩2年就退休！台中豐原分局警官腦出血　緊急送醫
快訊／不挖化糞池！碎屍案「無關預算遭砍」
3女遇害　碎屍宅內部曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一家六口拒用衛生紙！女網友分享「拿這物品」擦屁股　網怒批骯髒

猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」　完成通關即獲贈美食

美國防部停招跨性別者　中止軍人性別轉換治療

美學者：台美半導體業合作完美　只要持續「美能領先中國」

冷藏食品「放常溫2個月」冒惡臭！她照樣吃下肚　結果中毒癱瘓

川普關稅大棒！上任3周打擊超越上次任期　全球影響一次看

美國對鋼鋁徵25%關稅　紐時：核心目標是中國

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　7分鐘內遭警逮捕！曝光超糗下場

美擬推動歐洲「買美國武器」援烏　國安顧問：歐洲人要負責

色色網站MyVidster突關閉　大票網友崩潰

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠竟直接抱緊緊繼續睡

王陽明打球扭傷「韌帶撕裂+骨裂」 治療痛到狂飆髒話

遇轎車停路中「按喇叭遭無視」　對方悠哉穿外套...網轟太離譜

【沒抽中票沒關係】YOASOBI歌迷在小巨蛋漏音區熱血應援！

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

一家六口拒用衛生紙！女網友分享「拿這物品」擦屁股　網怒批骯髒

猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」　完成通關即獲贈美食

美國防部停招跨性別者　中止軍人性別轉換治療

美學者：台美半導體業合作完美　只要持續「美能領先中國」

冷藏食品「放常溫2個月」冒惡臭！她照樣吃下肚　結果中毒癱瘓

川普關稅大棒！上任3周打擊超越上次任期　全球影響一次看

美國對鋼鋁徵25%關稅　紐時：核心目標是中國

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　7分鐘內遭警逮捕！曝光超糗下場

美擬推動歐洲「買美國武器」援烏　國安顧問：歐洲人要負責

色色網站MyVidster突關閉　大票網友崩潰

台南歸仁地政所　專人輔導大批案件網路申辦登記成效卓越

成立僅2年！今年春節就醫增5倍　水里急救站即時救援癲癇患者

快訊／15:01台東規模3.5「極淺層地震」　最大震度3級

獨行俠球迷舉牌高喊「開除總管」　竟遭主場保全逐出場

急診爆滿「病人躺地插管」　醫點名健保1新制：更多人等不到床

雪白花海下吃鍋！南投最美李花滿開　還有4000多棵櫻花樹接力綻放

資源回收業難找人「擬開放移工」　 勞部：本勞1人即可申請

反對國民黨黑箱罷免立委　陳亭妃：譴責無視民意的惡霸行為

精舍殺人首席電眼女護法正面曝　強逼信徒向王薀跪拜懺悔害命

北市警誤抓媒體高層當詐團車手　萬華分局曝：銀行給錯資料

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

國際熱門新聞

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

馬斯克查帳挖出美政府「財政大黑洞」

北韓20少女玩「禁忌遊戲」　遭羞辱式公開處刑

後院出現毒蛇　捕蛇公司「一口氣抓102條」

斷電奏效！KK園區陷入黑暗　詐騙集團裁員

川普簽署行政命令：對所有進口鋼鋁徵收25%關稅

遊日注意！住飯店被「床蝨」咬案例暴增

財產給太少！董事長遭孫砍73刀亡

女優揪2男「3P野戰」墜樓　警公布死前情況

28歲拳擊手冠軍賽倒地　腦出血身亡

川普嗆加徵外國鋼鋁品25％關稅　外媒爆「突延後簽署」

更多熱門

相關新聞

冷藏食品「放常溫2個月」她吃下後中毒癱瘓

冷藏食品「放常溫2個月」她吃下後中毒癱瘓

日本新潟市10日通報市內出現罕見的「肉毒桿菌食物中毒」病例，患者為一名50多歲的女性，經國立感染症研究所檢測後，確認其體內含有C型肉毒桿菌毒素。目前患者仍在住院，雖然意識清楚，但全身癱瘓，並需依賴人工呼吸器維持生命。

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　曝超糗下場

韓男手持「恐龍水槍」搶銀行　曝超糗下場

日本旅遊「情色觀光」正流行　台人也愛

日本旅遊「情色觀光」正流行　台人也愛

日本大阪市議員住家大火　爆炸巨響女兒燒死

日本大阪市議員住家大火　爆炸巨響女兒燒死

北韓官員「喝酒狂歡」遭清算！

北韓官員「喝酒狂歡」遭清算！

關鍵字：

金剛猩猩京都市動物園日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／S媽沉寂9天首發聲！

賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳

今晚變天！　「全台下最大」時間曝

民眾ATM存15萬剩13.7萬　客服稱：你在路上花掉了

明起交通大執法「嚴抓1違規」　路口少這動作秒噴6千

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

高雄碎屍魔「每月殺一人」　被害者照片曝光

快訊／iOS 18.3.1更新突襲發佈

國小開學爸爸們看呆了　校門出現吸睛警花

阿嬤安詳離世「40分鐘後」突死而復生！

柯文哲直通習近平辦公室！　管道曝光

韓8歲女童遭刺殺亡　國小女老師認了：我做的

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

急診爆滿沒床了！醫驚見「地上搶命1幕」嘆氣

泰議員性侵25歲台女？監視器曝光案情大逆轉

更多

最夯影音

更多

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

台中2炸街猴遇臨檢落跑！　他影帝上身裝乖「載警抓友」

朱孝天拒絕「消費大S」　暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面