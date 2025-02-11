猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」　完成通關即獲贈美食

▲猩球崛起！金剛猩猩已知「平板點餐」，完成通關即獲贈美食一份。（翻自京都市動物園YT）

圖文／鏡週刊

現代動物園在飼養動物時，多半會進行「動物訓練」來取代傳統飼養方式，除了讓動物與保育員之間更能增添信任，也能降低動物在接受餵食、醫療等過程中，可能出現的緊張行為。近日日本京都市動物園就釋出片段，顯示園方在為金剛猩猩進行動物訓練，更看到這些大猩猩們已知「平板點餐」，讓網友們嘖嘖稱奇。

京都市動物園對金剛猩猩們的訓練內容為，在園內設置一個觸控式平板，金剛們如果能夠成功回答問題，保育員就會送出一份美食。影片可見，園內有3隻金剛接受訓練，包括「桃太郎」、「金太郎」和「健太郎」。

園方設計的方法是，平板上會出現1-9的數字，金剛們必須完成數字的順序排列，成功後就能獲得一份美食。影片可見，桃太郎較沒有耐心，他只能解題1-6的數字，而且錯誤率偏高。不過6歲的金太郎和13歲的健太郎，則是程度較好，答對率高達70%以上，回答速度也非常快，而且可以成功挑戰1-10以上的數字排列。

網友們看到影片後都驚呼：「這些金剛們都太聰明了！」、「牠們好可愛唷。」、「希望桃太郎能再加油。」、「感覺好像在平板點餐迴轉壽司。」

▲健太郎的答對率可高達70%以上。（翻自京都市動物園YT）



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