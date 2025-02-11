廣西現全球第四例禽流感傳人　患者「與死神拔河」兩個月後救回一命

▲廣西出現全球第四例H10N3禽流感傳人致危重症案例，兩個月後才成功救治。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣西南寧第四人民醫院於2024年12月25日收治一名鍾姓患者，入院前已確認感染H10N3禽流感，並且屬於危重症患者，正接受葉克膜救治，命在旦夕。據了解，此例不僅是廣西首例人類感染H10N3禽流感，也是全球第四例，引起院方高度重視，緊急採取各種醫療手段，爭分奪秒，與死神拔河。

《環球網》報導，入院前，鍾女士已確診人感染H10N3禽流感（危重型）、重症肺炎、I型呼吸衰竭、ARDS（重度）及膿毒血症，並於2024年12月22日接受了VV-ECMO支持治療。

鍾女士轉入南寧市第四人民醫院後，ICU團隊持續為其實施ECMO支持、精細化呼吸支持管理及多學科聯合診療。經過13天的治療，鍾女士的氧合狀況逐漸改善，氧濃度由最初的100%成功降至30%，呼吸困難症狀緩解。

直至2025年1月6日，鍾女士CT檢查後發現，「雙肺呈現斑片、索條影，以間質性改變為主」，病灶較入院前明顯減少，象徵其肺病變在治療過程中得到有效控制和改善。2月5日經復查，肺部病灶消失，隔日便轉入普通病房，經過兩個多月的治療，成功挽回一命。

鍾女士透露，她在2024年12月15日開始出現身體不適，「當時咳嗽咳得越來越厲害，然後就開始發燒，起初去門診打針，打針後發現沒效果，在醫院檢查出白肺，然後就開始昏迷了，清醒過來就是2025年。現在也不確定是什麼原因造成的，但是（發病前）我去菜市場接觸過雞、豬，接觸過鳥。」

公開資訊顯示，H10N3禽流感是一種由A型流感病毒H10N3亞型引起的罕見傳染病。該病毒在禽類中通常呈低致病性，但可藉由呼吸道飛沫傳播至人類，導致嚴重肺炎和呼吸衰竭。