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急凍！彰化蛋中雞場爆發H5N1禽流感　3萬隻雞全撲殺

▲彰化芳苑蛋中雞場感染禽流感撲殺3萬隻雞。（圖／動物防疫所提供）

▲彰化芳苑蛋中雞場感染禽流感撲殺3萬隻雞。（圖／動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣動物防疫所於1/29日大年初二接獲芳苑鄉1處蛋中雞場反應場內雞隻異常死亡，立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，日前確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於昨(5日)完成該蛋中雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺30,047隻蛋中雞。

▲彰化芳苑蛋中雞場感染禽流感撲殺3萬隻雞。（圖／動物防疫所提供）

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▲彰化芳苑蛋中雞場感染禽流感撲殺3萬隻雞。

動物防疫所長董孟治表示，近日接連受大陸冷氣團及寒流影響，各地區氣溫下降，容易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，籲請養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，並落實禽舍防鳥措施及人車管制，進出消毒及生物安全工作，共同防範疫情發生。

動防所提醒養禽場，如發現雞隻異常或不明死亡等可疑情形，請畜主立即主動通報，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

▲彰化芳苑蛋中雞場感染禽流感撲殺3萬隻雞。（圖／動物防疫所提供）

▲彰化芳苑蛋中雞場感染禽流感撲殺3萬隻雞。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺家禽，依規定將不予補償。

▲彰化芳苑蛋中雞場感染禽流感撲殺3萬隻雞。（圖／動物防疫所提供）

▲彰化芳苑蛋中雞場感染禽流感防疫所人員前往消毒。

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