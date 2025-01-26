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「蛇鄉」廣西80多種植物「以蛇為名」　動物園鎮館之寶黃金蟒春節見客

▲廣西蛇根草及寵物玉米蛇。（圖／翻攝南國早報）

▲廣西野外有多種特有的蛇根草植物。（圖／翻攝南國早報）

記者魏有德／綜合報導

農歷乙巳蛇年即將到來，在中國的「蛇文化」則是源遠流長，象徵靈動、智慧而具有神秘感。廣西自古地處南疆，溫熱氣候加上大山老林眾多，成為「蛇」的良好聚居之處，就連植物「以蛇為名」的種類就有逾80多種，甚至有些品種還是「廣西限定」，是外界眼中名副其實的「蛇鄉」。

▲廣西蛇根草及寵物玉米蛇。（圖／翻攝南國早報）

▲寵物玉米蛇無毒無害，深受收養者喜歡。（圖／翻攝南國早報）

《南國早報》報導，據不完全統計，廣西有分佈的植物中，名字帶有「蛇」的就有80多種，其中，翼蛇蓮及十幾種蛇根草為廣西特有。不同種類的蛇根草托葉、苞片、花內結構等會有所不同，可從這些方面區分蛇根草屬植物。

廣西林業勘測設計院高級工程師覃永華表示，廣西常見的有日本蛇根草、廣州蛇根草等，國際上植物以拉丁文命名，蛇根草屬的學名「Ophiorrhiza」源自希臘語ophis（蛇）和rrhiza（根）的組合，「可能是因為蛇根草屬一些種類的根常被用於治療蛇咬傷。」

至於在野外，當屬眼鏡蛇（中華眼鏡蛇）和青竹絲最為常見，神經毒類的眼鏡王蛇毒性強烈，5分鐘內即可導致傷者死亡；而被血液毒類的青竹絲咬傷，一般在6至8小時後，才會病情危重，還有緊急就醫的時間。

一般民眾若想在春節期間到廣西安全無虞的「看蛇」，南寧動物園內有舟山眼鏡蛇、哥倫比亞紅尾蚺、緬甸蛇、黃金蟒等30多種逾200條蛇，其中，被認為是「鎮館之寶」的5歲黃金蟒也將在乙巳蛇年的農曆新年和民眾見面。

南寧動物園兩棲爬行館負責人黃健坤表示，在廣西，常見的毒蛇一般有眼鏡王蛇、眼鏡蛇、白唇竹葉青以及尖吻蝮，無毒蛇主要有蟒蛇、滑鼠蛇、灰鼠蛇、游蛇、錦蛇等，「每年7至9月是蛇的活躍期，當氣溫低於20℃，野外的蛇便會進入半冬眠狀態；低於12℃，野外的蛇便會進入全冬眠狀態。」

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