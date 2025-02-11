AI影像識別技術助攻　機場通關效率大躍進

▲AI深度學習掃描行李內容，智慧識別可疑物品，減少開箱檢查次數，提升海關查驗效率，讓機場不再擠滿排隊人潮！

圖文／CTWANT

隨著國際旅遊熱潮回溫，機場通關排隊時間成為旅客關注的焦點。根據交通部民航局統計，2023年（民國112年）桃園國際機場國際及兩岸航線的進出關人次達3,535萬，若加上高雄小港及台北松山機場，總計突破4,104萬人次，創下疫情解封後新高。面對湧入的旅客人潮，如何提升通關效率成為當務之急。

為解決機場通關瓶頸，科技業者積極導入AI影像識別技術於X光行李檢查設備，藉由深度學習技術，快速掃描行李內物品的形狀、紋理、材質及有機無機特性，有效識別違禁品。該技術可大幅降低人為誤判，減少重複檢查時間，協助海關人員迅速篩選可疑物品，進而縮短旅客排隊時間。根據專家指出，AI影像識別技術能在數秒內完成判讀，遠超過傳統人工作業的效率，提升整體機場運作流暢度。

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▲導入AI人工智慧的機場X光機檢驗，可以預先示警難以辨認的違禁物品，降低海關查緝人為誤判的機率。（圖片來源／碩文拓智慧科技）

AI智慧檢驗系統初期將聚焦於槍（刀）械、肉品及液體等物品的檢測，透過不斷累積影像分析數據，未來更可應用於毒品查緝、空運郵包及貨品檢驗，進一步提升通關安全與效率。此外，AI系統亦可整合各國不同的違禁品規範，透過影像與文字資料的融合學習，建立預警機制，為全球機場提供更智能化的解決方案。

除了提升檢查效率，AI技術的導入還有助於減少人力資源負擔，讓海關人員能將精力集中於更具挑戰性的查驗工作，提升檢驗的精準度與安全性。根據國際機場協會（ACI）的報告顯示，許多國際機場已陸續採用AI檢測技術，並獲得旅客正面回饋，認為能有效降低排隊時間，提高旅遊體驗。

目前，多家科技公司已成功研發適用於各國機場的AI影像識別系統，並將縮短旅客通關時間列為關鍵測試項目。隨著技術持續優化，AI將成為未來海關查驗的重要輔助工具，協助機場有效疏解人流壓力，提升整體服務品質與營運形象。展望未來，機場通關不再是漫長等待，而是一場科技帶來的高效體驗。

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