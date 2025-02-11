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2025鹽水蜂炮今啟炮　黃偉哲邀訪鹽水小鎮「犁炮」慶元宵

▲台南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，將展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡，市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀請大家一起來鹽水體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，將展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡，市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀請大家一起來鹽水體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

名列世界三大民俗慶典，享有「北天燈‧南蜂炮」美名的台南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，將展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡。

台南市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀請大家一起來鹽水體驗，感受蜂炮所帶來的魅力與震撼，市議員王宣貿、沈家鳳到場共襄盛舉。南市推廣民俗技藝有成的31所績優學校，也配合蜂炮活動自上午9時到下午4時於鹽水武廟前廣場帶來「大台南囝仔仙拚仙」精采表演，黃偉哲特別頒贈感謝狀嘉勉表演師生。

▲台南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，將展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡，市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀請大家一起來鹽水體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，鹽水蜂炮享譽國際，擁有「全球十大最佳慶典」美譽，也是台南市的重要歷史民俗活動，而鹽水蜂炮所保存的文化軌跡與宗教用意，不僅延續過年歡樂的氣氛，更是希望為地方祈福，他也誠摯邀請大家一起來鹽水體驗，感受蜂炮所帶來的魅力與震撼，並提醒在蜂炮活動進行時，首要注重自身安全，相關防護裝備一定要做足做好，他也特別感謝參與表演學校辛勞的付出，以及鹽水武廟的支持延續，讓活動內容一年比一年精采可期。

黃偉哲指出，「大台南囝仔仙拚仙」藝術表演團隊，2025年將邁入第25年，透過以傳統藝術薪火相傳為核心，融合民俗體育與現代表演藝術形式，成為學校藝術團隊展現創意與技藝的重要舞台，不僅擁有悠久多元的豐富歷史，更是台南獨有的人文特色，他也很慶幸大家一起努力來將文化傳承延續，讓「仙拚仙」能夠永續綿延，世代相傳。

今年蜂炮活動將於12日在鹽水國中操場規劃集中施放區，主題為「金蛇報喜蛇年行大運」，透過特別打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的大型LED花燈炮城，裝有約200萬支蜂炮正式施放，並搭配五彩繽紛的高空煙火，豐富所有參與者視覺盛宴，而此次活動也有約200多座的炮城散佈在整個鹽水區，讓全國民眾與遊客能在鹽水小鎮各處都能感受到刺激的鹽水蜂炮震撼威力與美感，親身體驗充滿濃厚民俗文化特色的蜂炮之旅。

▲台南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，將展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡，市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀請大家一起來鹽水體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，今年31所表演學校包含高中1所、國中7所、國小21所、幼兒園2所，表演項目有創意電音、原住民舞蹈、民俗舞蹈、啦啦隊、獨輪車、鼓術、舞龍、舞獅、扯鈴等技藝，呈現台灣傳統多元藝術之美。表演節目自上午9時到下午4時，歡迎民眾前來觀賞。此外，特別是鹽水國中、歡雅國小、岸內國小3校的廣東獅，透過進行跨校合體表演開幕序曲，從各自展演到完美融合，充分展現傳統藝術的傳承與創新，也為發揚本土藝術文化注入更多活力。

台南市政府提醒，參與蜂炮活動，安全防護裝備不可少，呼籲民眾請戴上配有護目鏡的全罩式安全帽，脖子圍上棉質濕毛巾，以避免蜂炮竄入，同時身穿長袖厚重棉質衣褲、戴棉質口罩、棉質(或真皮)手套、穿布鞋，手腳袖縫需用橡皮筋綑綁，務必要將全身緊緊包裹，盡量不要有任何部位曝露在外，忌穿羽絨衣及塑膠雨衣。

▲台南鹽水蜂炮活動，11日上午隆重舉行啟炮儀式，將展開為期2天2夜的蜂炮輦轎遶境活動，並以花車遊行與民眾互動同歡，市長黃偉哲親臨主持為活動揭開序幕，邀請大家一起來鹽水體驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，新營分局將於2月12日下午3時起將實施交通疏導管制，在市道172線（鹽水忠孝路）、省道台19線進入鹽水市區的各路口管制汽車進入，而172線如遇車流壅塞或遶境神轎抵達時，將疏導車輛改道新營工業區，請民眾提前出發並配合改道。車輛可停放地點或路段：鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區、鹽水國中機車停車棚。駕駛人請勿將車輛（含機車）停放於鹽水街道，避免遭蜂炮破壞或引發火災。相關訊息可至新營分局網站查詢(https://www.tnpd.gov.tw/xinying/)。

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