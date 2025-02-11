台鐵推130元「台式打拋豬」便當　燈會期間限定開賣

▲台鐵推出「桃喜便當-台式打拋豬」。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為響應觀光署2025台灣燈會在桃園舉行，台鐵公司宣布推出「桃喜便當-台式打拋豬」，每個售價130元，明天元宵節(12日)起至23日限定12天開賣，獻禮台灣燈會。

2025台灣燈會明天元宵節起至23日在桃園登場，台鐵公司附業營運處台北餐旅分處也同步推出期間限定「桃喜便當-台式打拋豬」，融合桃園在地多元文化特色，2月12日起至2月23日止在台鐵便當台北站南三門行動餐車、台北2-5號店及板橋店、桃園店銷售，限定12天開賣，每個售價130元。

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台鐵公司表示，桃園是族群融合的縮影，有閩南、客家、原住民及外省族群，也有越南、泰國、印尼等東南亞新住民及第二代等，這些文化在桃園交織出豐富多元的風貌。台鐵便當以此為靈感，設計出結合東南亞風味與台式元素的「桃喜便當-台式打拋豬」。

▲▼台鐵推出「桃喜便當-台式打拋豬」。（圖／台鐵公司提供）

「桃喜便當-台式打拋豬」便當的主食選用香氣四溢的泰國香米，搭配口感鹹香帶點微辣的台式打拋豬，象徵台灣與東南亞文化的融合。

此外，「桃喜便當-台式打拋豬」便當也搭配酥脆美味的泰式蝦餅、濃郁的蝦醬高麗菜、色彩鮮豔的甜椒炒蛋，以及營養豐富的鮮香菇炒小豆苗，以豐富菜色展現桃園的多元性與活力。