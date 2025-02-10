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熱鬧元宵鬥陣　台東警：交通執法無假期

▲交通執法無假期，警方呼籲民眾務必遵守。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲交通執法無假期，警方呼籲民眾務必遵守。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市區一年一度元宵神明遶境祈福活動即將於2月12、13日正式登場，遶境隊伍將於各該活動當日12時30分自台東市四維路段集合後出發，並以台東市區重要道路為主要遊行路線，預計將吸引大量的信眾及遊客參與，台東縣警察局援例將動用警民力協助交通疏導及維持秩序，呼籲參與團體及成員在熱鬧活動中，更應遵守相關交通法令。

近年來，在主辦單位天后宮用心規劃、參與隊伍配合及警方全力投入下，遶境活動秩序雖有改善，但仍有不少宮廟人員或參觀民眾抱持僥倖心理，認為警方僅著重維持遶境隊伍秩序而會忽略交通執法，進而產生不少違規態樣。因此，警察局交通隊持續宣示將採取「事中取締蒐證，事後舉證告發」手段表達警方執法決心，將於遶境期間部署警力取締未戴安全帽外，無照駕駛及酒後駕車等重點違規行為更是加強攔查告發的項目。

台東縣警察局交通警察隊隊長吳昇忠表示，往年遶境活動周邊警方當場攔停無照駕駛、酒後駕車或事後逕行舉發未戴安全帽等各式交通違規均屢見不鮮，再次強調元宵活動期間法律並無空窗期，取締工作不因節慶而放鬆，呼籲民眾參加遶境活動時，除保持虔誠熱情、平和理性外，也更應守法自律，務必遵守交通規則，切勿「酒後駕車」，提升傳統文化正面形象，使遶境祈福活順利圓滿完成。

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