元宵迎神遶境祈福　台東縣府籲共同維護市容整潔

▲台東縣府呼籲一起維護市容整潔。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

春節年假結束後，台東緊接著將迎來元宵節迎神遶境祈福、炮炸寒單爺的盛事，許多商家、信眾及宮廟陣頭都會施放鞭炮及煙火，熱鬧歡慶迎神並祈求神明的保佑，台東縣政府呼籲鄉親及來臺東作客的好朋友們，除了不要隨意丟棄垃圾外，燃放鞭炮和煙火貴在心誠，施放適量，儘量選用環保鞭炮，並於施放後即時清理炮屑、盒子及周圍垃圾，避免造成環境髒亂，減輕清潔人員的工作負擔，共同維護台東優美的市容環境。



台東縣政府表示，台東元宵節神明遶境祈福、炮炸寒單爺是重要宗教民俗傳統，也是縣定無形的文化資產，每年都吸引許多的鄉親及遊客前來共襄盛舉，商家、信眾及宮廟陣頭在歡慶這場迎神祈福盛事的同時，也要與時並進，注意噪音、空氣污染及環境清潔的問題，大家互相體諒展現良好的素養，不亂丟垃圾，施放鞭炮及煙火後的炮屑、盒子及周邊垃圾迅速清理，維護市容整潔，共襄文化盛舉。



台東縣環保局指出，元宵節迎神遶境祈福、炮炸寒單爺活動，傳統為表達熱鬧迎神祈福，會施放鞭炮和煙火，但希望大家施放請適量選用環保鞭炮，減少噪音、空氣污染的問題，並請重視環境整潔及體恤清潔人員的辛勞，發揮公德心，隨手清理垃圾，不要隨意丟棄，且在鞭炮和煙火施放後應即時清理炮屑及空盒避免髒亂；且如查證有前述廢棄物未清理，經勸導未改善者，可依廢棄物清理法罰款1200元至6000元，但處罰並非環保局樂見，希望大家在台東歡慶這場文化盛事，也能一起維護市容的整潔。



環保局呼籲，迎神祈福適量施放鞭炮和煙火，隨手清理廢棄物，維護台東清新、整潔的環境品質，讓人神共享共樂。另外，環保局每日24小時受理環境公害陳情，可撥免費專線0800-066666或環保局電話221999報案，或透過網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」使用等方式報案。