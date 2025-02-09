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捨不得分開！英77歲阿嬤帶「女兒腐屍」逛街　鄰居目睹遺骸做惡夢

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲英國一名老婦人因無法接受女兒離世，將遺體留在家中伴屍1年多。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

英國倫敦一名老婦人因為無法接受50多歲的女兒離世，竟將屍體放在家中，甚至還推著女兒的遺體外出散步逛街。直到警方在路上看見可疑的老婦人，並且發現她推著一具骨骸後，整起事件才曝了光。而鄰居則因為不慎在警方將屍體搬出屋外時，看到腐爛的遺體，導致她夜夜做惡夢，至今仍心有餘悸。

根據《每日星報》報導，77歲婦人特內爾（Joan Kathleen Turnell）2023年11月被警方發現，將死亡已久的女兒遺體藏在家中。根據調查，特內爾將女兒的遺體放在家中長達1年多，因為她無法接受女兒的離去。

她甚至還會用紅色外套蓋住女兒的屍體，並用輪椅推出門散步，只為了要讓鄰居們相信「女兒還活著」。特內爾的60歲鄰居基里（Kiri）表示，她連續數個月聞到特內爾家中傳出陣陣腐臭，甚至還有大量蒼蠅。房屋管理公司人員接獲通報後，曾經上門查看，但是由於特內爾拒絕讓他們進門，因此也只能打道回府。

直到特內爾有一天再度用輪椅推著女兒的屍體到購物中心散步時，因為散發出濃厚惡臭被警方攔下，警察隨後將輪椅推到一旁靜僻的停車場，並打開外套的帽子，才發現輪椅上坐著一具腐敗遺體。

婦人隨後被送往精神科醫院接受治療，她在接受調查時指出，「我不知道我女兒為何死亡。我沒有叫救護車，因為我知道他們幫不上忙，我要把女兒留在我身邊，因為我捨不得與她分開。我太愛她了。」

根據調查，死者是出生於1971年10月的特蕾西（Tracey Jane Turnell），而驗屍報告則指出，因遺體已嚴重腐敗，法醫無法判定確切死因。

特內爾向法院表示，女兒脊椎側彎、膝蓋受損且手臂畸形，生活中沒有朋友也沒有戀人，因此非常依賴自己。警方發現，母女倆過著離群索居的生活，沒有任何就醫證明、政府文件，也沒有使用網路、手機，警方根本找不到死者的照片，只能透過DNA來確認屍體的身分。

特內爾表示，自己不記得女兒確切的死亡日期，但大概是在2022年9月，也就是說，她將女兒的遺體藏在家中超過1年多。她回憶道，當天她與女兒在看電影，但是電影結束後，她嘗試與女兒說話，對方沒有回應，於是她站起來靠近女兒，發現對方眼睛一動也不動，且瞳孔放大。

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