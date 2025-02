英國打造新軍用衛星系統Oberon　預計2027年發射

▲Oberon拍攝的倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport)。(圖/翻攝X@UKSpaceCmd)

文/中央社記者陳韻聿倫敦11日專電

英國打造新軍用衛星系統Oberon(奧伯隆,歐洲民間傳說中的妖精之王),從設計、生產到測試,以及地面輔助系統的研發,都將在英國本土進行。Oberon預計2027年發射。

英國國防部表示,Oberon系統將由2個高解析度合成孔徑雷達(SAR)組成,配備先進感測器,可全天候捕捉地球表面的日、夜間影像,有助強化英國軍方的情、監、偵(ISR)能力。

國防部近日與歐洲航太業巨擘空中巴士(Airbus,空巴)簽訂1億2700萬英鎊(約新台幣52億元)合約,將在英格蘭東部的史蒂芬內治(Stevenage)鎮、以及英格蘭東南部的朴茨茅斯(Portsmouth)海港城市打造Oberon。空巴總部位於荷蘭,在英國設有子公司。

英國太空司令部(UK Space Command)去年8月運用美國太空探索科技公司(SpaceX)可供重複使用的獵鷹9號(Falcon 9)火箭,在加州范登堡(Vandenberg)太空軍基地成功發射低地球軌道(LEO)軍用衛星Tyche(太姬,希臘神話中的機緣女神)。

Tyche是英國國防部在太空ISR計畫框架下發射的第一枚軍用衛星,也是第一枚完全由英國國防部持有的衛星。

Hello ???? We’ve published images taken by Tyche, @DefenceHQ’s first fully owned Earth Observation satellite.



They show the California wildfires, @HeathrowAirport, Sydney, and Washington DC, demonstrating how we can take photos of anywhere on Earth when defence needs it.



???????? ???????? ???????? pic.twitter.com/veQeaN5C30