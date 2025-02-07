波音客機發「Mayday」求救！高空鳥擊玻璃濺血　機身破洞急降落

▲ 途易航空一架客機因鳥擊緊急降落，圖非事發飛機。（示意圖／翻攝自途易集團官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國途易航空（TUI Airways）一架波音737 Max客機起飛後不久，在1000英尺（約305公尺）高空遭遇鳥擊，高速重擊導致機身破洞、擋風玻璃破裂，還沾上斑斑血跡，機師在視線受阻情況下不得不發出求救訊號，掉頭緊急降落原機場。

《太陽報》報導，當時這架客機滿載趁假期出遊的旅客，5日上午原定從蓋特威克機場（LGW）啟程飛往非洲佛得角，爬升至1000英尺高空，時速達到185英里（約298公里）時卻遭至少2隻巨大天鵝撞擊。

該報取得的照片可見機身凹陷，破裂的擋風玻璃上沾滿血跡，機上重要電子系統也受損。由於天鵝體型巨大加上2隻雙重撞擊，機身前端甚至被穿透，耐壓艙壁受損導致機艙無法加壓。專家推估撞擊力道相當於一輛汽車以時速30英里（約48公里）撞上一道水泥牆，乘客應能感受到劇烈震動。

事發後機師發出Mayday求救訊號，蓋特威克機場一度關閉跑道，且飛機緊急降落後因玻璃滿是血跡，2名機師視線受阻，需在地面人員護送下從跑道滑行到停機坪。這架客機恐怕將停飛數周，維修費用估計超過100萬英鎊（約新台幣4077萬）。

據英國民航局統計，2022年英國機場共發生逾1400起鳥擊事件，其中約100起影響航班。消息人士指出，儘管鳥擊並不罕見，5日這起事故破壞力卻是前所未有，航空公司及機場當局對此則拒絕回應。