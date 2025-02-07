　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波音客機發「Mayday」求救！高空鳥擊玻璃濺血　機身破洞急降落

▲▼英國途易航空（TUI Airways）。（圖／翻攝自途易集團官網）

▲ 途易航空一架客機因鳥擊緊急降落，圖非事發飛機。（示意圖／翻攝自途易集團官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國途易航空（TUI Airways）一架波音737 Max客機起飛後不久，在1000英尺（約305公尺）高空遭遇鳥擊，高速重擊導致機身破洞、擋風玻璃破裂，還沾上斑斑血跡，機師在視線受阻情況下不得不發出求救訊號，掉頭緊急降落原機場。

《太陽報》報導，當時這架客機滿載趁假期出遊的旅客，5日上午原定從蓋特威克機場（LGW）啟程飛往非洲佛得角，爬升至1000英尺高空，時速達到185英里（約298公里）時卻遭至少2隻巨大天鵝撞擊。

該報取得的照片可見機身凹陷，破裂的擋風玻璃上沾滿血跡，機上重要電子系統也受損。由於天鵝體型巨大加上2隻雙重撞擊，機身前端甚至被穿透，耐壓艙壁受損導致機艙無法加壓。專家推估撞擊力道相當於一輛汽車以時速30英里（約48公里）撞上一道水泥牆，乘客應能感受到劇烈震動。

事發後機師發出Mayday求救訊號，蓋特威克機場一度關閉跑道，且飛機緊急降落後因玻璃滿是血跡，2名機師視線受阻，需在地面人員護送下從跑道滑行到停機坪。這架客機恐怕將停飛數周，維修費用估計超過100萬英鎊（約新台幣4077萬）。

據英國民航局統計，2022年英國機場共發生逾1400起鳥擊事件，其中約100起影響航班。消息人士指出，儘管鳥擊並不罕見，5日這起事故破壞力卻是前所未有，航空公司及機場當局對此則拒絕回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳建州說完安靜回憶大S　「下秒PO她們辣舞片」網傻眼
川普查非法移民抓到台灣通緝犯！　性侵少女+酒駕1死12傷
快訊／連續殺人！　嫌犯家驗出3女DNA
正妹女員工拉K！　知名直播主撂球棒隊私刑暴打
快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠
耀群科技家庭日4死22傷　遊覽車司機最終判刑曝
獨／恐連環碎屍！　2女進兇嫌家即失蹤
全球僅20例！台中女過年腹瀉以為吃壞　竟是「2癌末期」
快訊／賴清德啟動院際協調　下周一召五院院長會商國政

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拒淪烏軍俘虜！北韓士兵「樹上寫2字」自我了斷　前線畫面流出

美國和盟友涉戰爭罪遭調查　川普下令制裁ICC人員

和危險鯊魚群浮潛拍人生美照　女網紅慘被攻擊「鮮血狂流」崩潰

快訊／美小客機阿拉斯加上空失聯！　機上10人下落不明

美國國際開發總署傳大裁員　上萬名員工只留294人

波音客機發「Mayday」求救！高空鳥擊玻璃濺血　機身破洞急降落

傳訊息一直沒回　男到工作地查看「發現妻子嘴塞毛巾」慘成血屍

德國「超級好爸爸」是獸父！性侵10子長達20年　3歲小孩也不放過

巴拿馬總統：已正式通知中國　退出一帶一路計畫

加薩人未來的家？　以色列考慮索馬利亞自治區

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

拒淪烏軍俘虜！北韓士兵「樹上寫2字」自我了斷　前線畫面流出

美國和盟友涉戰爭罪遭調查　川普下令制裁ICC人員

和危險鯊魚群浮潛拍人生美照　女網紅慘被攻擊「鮮血狂流」崩潰

快訊／美小客機阿拉斯加上空失聯！　機上10人下落不明

美國國際開發總署傳大裁員　上萬名員工只留294人

波音客機發「Mayday」求救！高空鳥擊玻璃濺血　機身破洞急降落

傳訊息一直沒回　男到工作地查看「發現妻子嘴塞毛巾」慘成血屍

德國「超級好爸爸」是獸父！性侵10子長達20年　3歲小孩也不放過

巴拿馬總統：已正式通知中國　退出一帶一路計畫

加薩人未來的家？　以色列考慮索馬利亞自治區

男疑遭毆打「滿臉血倒路邊」　桃園警調監視器真相曝：是自摔

砍人真兇另有其人！男子自首頂罪遭識破　法院判處拘役50日

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話　超爆笑的新春校園喜劇段子在超商就買得到

不滿高嘉瑜「烏龍爆料」！　李彥秀今提告妨害名譽

金鐘影后朱芷瑩「突後仰暈倒」！驚動手術室 曝緊張取卵過程

「貝嫂」倫敦旗艦店變藝廊　抬頭就能賞奈良美智大作

TRASH宣佈「首攻高雄巨蛋開唱」　預告：可能會脫衣服

彰化透天厝火警4死！靈前奶瓶玩具相伴　嬤心碎：一家難團圓

北市30歲男「寒假闖校園」騷擾考生　4警員操場「鬼抓人」制伏

基隆男離家失聯8日　車停貨櫃場隱蔽處陳屍車內…家屬目睹痛哭失聲

國際熱門新聞

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

捷克欲建水壩7年沒蓋　河狸2晚完工

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

韓命理師自稱「大S附身」哭喊　韓網看不下去

小偷會軟骨功　鑽15公分寬門洞行竊得逞

寒流襲台！日警視廳曝「暖暖包貼這」最保暖

快訊／水原一平遭法院判刑4年9個月

緬甸詐騙園區辦盛大春晚影片瘋傳

即／客機阿拉斯加上空失聯　10人下落不明

以色列宣布退出聯合國人權理事會

大阪夫妻在家互砍！1死1命危

印度男為家庭賣腎　妻子秒捲款與小王私奔

烏俄和平計畫內容曝　川普要求4／20停戰

美中關稅戰恐無差別報復　特斯拉淪籌碼

更多熱門

相關新聞

奪命空難過後　南韓機場將全面裝熱像儀、雷達

奪命空難過後　南韓機場將全面裝熱像儀、雷達

南韓濟州航空7C2216班機去年12月29日降落務安機場時遭遇鳥擊，疑似因此引擎故障、起落架失靈，以機腹著地後撞牆爆炸，造成179人身亡。為避免悲劇重演，南韓政府正推動在國內機場普設探測鳥類的熱像儀與雷達，也正考慮將機場周圍吸引鳥類的果園等設施遷移至安全距離外的方案。

度假2天就出事　24歲女被飯店殺蟲劑毒死

度假2天就出事　24歲女被飯店殺蟲劑毒死

人生何時感到最幸福快樂？　英新研究「45歲左右」原因曝光

人生何時感到最幸福快樂？　英新研究「45歲左右」原因曝光

Aston Martin首款電動車再度延後

Aston Martin首款電動車再度延後

誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

誠萬汽車取得AC Cars台灣總代理

關鍵字：

英國737Max鳥擊機師求救

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

快訊／具俊曄發文！遺產權全留給S媽

張穎穎「人都去世了還在下水軍」抖汪小菲出軌史

具俊曄韓文版聲明更催淚：天使回天堂了

利特深夜1圖哀悼大S！韓網見具俊曄IG不捨

即／南2段女山友落單　失聯6天終獲救

金峰魯肉飯一切為二「拉半邊鐵門」　里長曝房東想法

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面