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大陸 大陸焦點 特派現場

陸留學生開「陝A」跨越1.3萬公里歐亞大陸赴倫敦　謊稱有伴嚇壞娘

▲大陸一名留學生從西安自駕，跨越1.3萬公里的歐亞大陸抵達英國倫敦。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸留學生江仁基從西安自駕出發，要跨越1.3萬公里的歐亞大陸前往英國。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名留學生江仁基在農曆年前從西安獨自駕車前往英國倫敦，並在大年初一（1月29日）順利抵達德國，當他母親接到報平安電話，得知兒子謊稱一路上有人結伴而行，實際上卻多次遇上危險，下出一身冷汗。江仁基出發後，一路經過哈薩克、俄羅斯、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、德國，法國，還順道路過比利時，最終抵達英國，獨自完成跨越1.3萬公里的「長征」。

▲大陸一名留學生從西安自駕，跨越1.3萬公里的歐亞大陸抵達英國倫敦。（圖／翻攝紅星新聞）

▲江仁基在哈薩克遇到暴雪。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，2月2日，江仁基從法國敦克爾克乘船渡過英吉利海峽，順利抵達英國，第二天趕到北安普敦郡。江仁基說，小的時候在他心裡世界很大，大到有些地方觸不可及，抵達英國之後又覺得世界很小，小到其實一個人開車就可橫跨半個地球。

江仁基開著「陝A」車牌的油電混合車，出境首站便來到哈薩克，他表示，哈薩克境內80%沒有手機訊號，只能在每次出發前把導航標示清楚，深怕退出APP後沒網路就會失去方向。

當江仁基從阿拉木圖前往塔拉茲時，還遇上暴雪天氣，能見度差且手機還沒有信號，一度還開進吉爾吉斯境內，在沒辦理相關證件的情況下，江仁基提心吊膽的開著，最終又開回哈薩克境內。

▲大陸一名留學生從西安自駕，跨越1.3萬公里的歐亞大陸抵達英國倫敦。（圖／翻攝紅星新聞）

▲江仁基在克林姆林宮前留下「到此一遊」照。（圖／翻攝紅星新聞）

江仁基表示，當他開車經過莫斯科紅場，克林姆林宮就出現在他眼前；當他開車駛過艾菲爾鐵塔，將車停在這龐然大物之下；當他從敦克爾克出發越過英吉利海峽，第二次世界大戰的大撤退彷彿在身邊重演時，「這一個個瞬間就讓我覺得，這事幹成了!」

▲大陸一名留學生從西安自駕，跨越1.3萬公里的歐亞大陸抵達英國倫敦。（圖／翻攝紅星新聞）

▲江仁基抵達英國倫敦。（圖／翻攝紅星新聞）

他強調，這一路上有時候會很累，有時候也會很害怕，但是害怕是一瞬間的，更多的時候害怕的想法，瞬間轉變為，「怎麼把這個事趕緊幹成，或者我怎麼趕緊到這下一個地點。」

江仁基透露，陝A號牌的車輛開進英倫三島後，最終還是要駛出，「如果條件允許，打算明年畢業之後自駕去一趟非洲，將非洲大陸仔細走一遍後，直達好望角。」

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