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五院會商　考試院提馬蔡都挺年改：立院改回去將釀更大衝擊

▲▼總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德昨（10日）召集五院國政會商，考試院由院長周弘憲及副院長許舒翔與會。除提到總預算刪減外，周弘憲也表示，面對退撫基金收支長期嚴重失衡，無論馬前總統或蔡前總統時代，政府都曾經提出年金改革方案，顯示年金改革是各政黨執政後的重要政策。日前立法院三讀通過警察人員人事條例修正草案，單獨提高警察人員退休所得替代率，影響基金財務更造成所得替代率不平等現象，勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

周弘憲會中首先表示，國家考試和文官體制都由考試院負責，但絕大部分用人機關和公務人員都在行政院轄下，因此兩院有必要強化溝通協調。他上任後已盤點需與行政院共同努力的議題及法案，因數量較多無法在會議上逐一說明，但感謝卓院長已允諾將於近日會面交換意見，期盼兩院合作，一起精進國家考試並健全文官體制。

有關114年度總預算審議，周弘憲表示，考試院及所屬被刪減或凍結的情形雖不若其他院嚴重，但通案刪減項目亦對業務造成影響。以國家文官學院為例，通案刪減造成考試錄取人員基礎訓練及升官等訓練的經費短絀；若以縮短訓練期間或減少調訓比例因應，除將影響學習成果與工作品質，亦損及文官陞遷權益。期盼未來立法院審議總預算案時，能讓各機關有充分說明機會，避免影響正常運行。

另就公務人員退撫相關法案部分，周弘憲指出，面對退撫基金收支長期嚴重失衡，無論馬前總統或蔡前總統時代，政府都曾經提出年金改革方案，顯示年金改革是各政黨執政後的重要政策。

周弘憲指出，日前立法院三讀通過警察人員人事條例修正草案，單獨提高警察人員退休所得替代率，除影響基金財務，也形成參加基金者所繳費率相同、所得替代率卻不同的不平等現象；若另修法讓其他公務人員比照提高，又勢必對政府財政負擔及基金財務產生更大衝擊。

周弘憲說，退撫基金的永續為考試院核心職權。若缺少穩定的財源，局部或全面提高退休所得替代率都將擴大基金財務缺口，未來由政府編預算撥補也將加重年輕世代的潛在負擔。至盼各院之間能持續溝通協調，為公務人員退撫制度的永續、公平、合理一起努力。

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