高於過去5年同期　桃園腸病毒就診今年迄2／4逾六千人次

▲衛生局籲落實正確洗手的五步驟。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開學了！學童重返校園，隨著與同學互動增多，腸病毒的威脅悄悄來襲。桃園市政府衛生局10日表示，依據衛福部疾管署監測資料顯示，今年截至2月4日，桃園市腸病毒健保門急診就診共計6,043人次，明顯高於過去5年同期。提醒家長，開學期間是腸病毒好發季節，務必密切關注孩子的健康狀況，並堅守「生病不上學」的原則。

衛生局表示，防疫應從日常做起，提醒民眾及教托（育）機構應教導家中幼兒及機構內學童確實做好個人衛生，落實正確洗手的五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手五時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手），若學童經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔。

衛生局特別提醒，學校及幼托（育）機構針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1,000PPM漂白水進行定期消毒，落實機構內感控措施。呼籲家長，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

若發現家中幼童出現上述症狀，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。