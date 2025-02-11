開學日前夕　張善政視察營養午餐有機蔬菜截切廠

▲張善政視察營養午餐有機蔬菜截切廠。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政10日於各公私立國中小學開學日前夕，前往位於桃園市農會的「桃園市營養午餐有機蔬菜截切場」視察表示，桃園市實施公私立國中小學生免費營養午餐政策即將邁入第3年，市府持續關心入菜食材的營養及安全，有機蔬菜送交團膳業者前透過裁切、清洗及包裝等過程，確保青菜無農藥、蟲害和雜質，讓學童吃得安心、家長放心。

張善政說，桃園市有機蔬菜種植面積，在多方努力下已達401公頃，強化有機蔬菜供應鏈的同時，也提供學校營養午餐及市民朋友安全優質的食材。感謝市農會及所有農友的用心付出，產出品質優良的農產品，並嚴謹的執行有機蔬菜裁切等工作，

桃園市農會理事長李文政表示，市農會有機蔬菜截切廠成立已逾5年，是全臺第1座截切廠，除供應桃園市團膳業者，也提供雙北營養午餐有機蔬菜所需食材。農業局長陳冠義指出，桃園市農會設置有機流通中心，落實蔬菜挑選、清洗、包裝及運送最好的衛生管理，更導入ISO22000及HACCP系統驗證，提升食材品質、建立保證食品安全系統。

不但採用三槽清洗有機蔬菜，更使用「鹼性電解水」清洗蔬菜切口，減緩氧化質變及延長保存時間，有效控管蔬菜品質及降低儲運過程的耗損，為營養午餐提供最新鮮的食材。

而桃園市國中小免費營養午餐，不但每週3日供應有機蔬菜，市府也自113起與各區農會及團膳業者合作，導入桃園在地「3章1Q」國產認證食材，以黑豬肉、韭菜、綠竹筍、蓮藕、筊白筍、地瓜及仙草凍等地方特色食材，為莘莘學子打造美味營養午餐，未來也將持續提升在地農業，讓家庭餐桌和校園營養午餐更豐富多元。