下周開學！家長恐慌「流感會不會停課」　全場傻：可一路放到暑假

▲下周就要開學日了。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

大S因流感併發肺炎猝逝，讓更多人意識到流感的危險性，而一名家長擔憂表示，下周二（11日）就要開學，加上國內處於流感流行高峰，因此求問「不知道會不會宣布停課？」文章曝光後，多數人則認為，「沒那麼誇張！恐慌比病毒還可怕」、「你可以一路放到放暑假啊」。

一名家長在臉書社團《小一聯盟》表示，下周孩子就要開學了，看到流感正處流行高峰，讓他感到非常擔心「不知道會不會宣布停課？」

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底下網友回應，「沒那麼誇張！恐慌比病毒還可怕」、「是大S猝逝新聞後，你才覺得嚴重嗎」、「你可以一路放到放暑假啊」、「台南學生都已經去上學了」、「我比較擔心感冒了，卻還不戴口罩的同學，發燒了還讓小孩上學的家長」、「不會全面停課，但確診了應該需要自主隔離，（至少我得流感是這樣，吃完整個療程的藥才出關）」、「比起流感，我覺得腸病毒才是惡夢，流感疫苗早早就打好打滿」、「上學期都打過疫苗了，每天都恨不得今天就開學」。

也有網友強調勿恐慌，「流感每年都有，每年都在宣導，每年因流感死亡的人也有，只不過不是藝人沒報導出來而已，疫苗一定要打，出入公共場所口罩也要戴（不是新冠解封後就鬆懈）」、「每年都在流感，一般流感並不是法定傳染病，只是流感的致死率大過其他傳染病，如果真的害怕還不如加強孩子的習慣，戴好口罩和勤洗手，新冠的時候大家做得到，為什麼解封後大家都忘了」。

也有老師與家長透露，「寒假前教育局就有發函給學校，得流感的學生如有發燒會建議居家休息，直到退燒後，且有證明才能復課。流感要班上同時有3個人感染和發燒才會全班停課，等退燒後且有退燒證明才能復課。我們班就有一個學生在期末考時居家休息，退燒後在寒假前補考期末考一科」、「去年我兒得B流，今年得A流，學校會要求孩子休息一周，不用太擔心了」。

事後，原PO看完大家的回應，因此決定先幫孩子停課一周。

疾病管制署4日公布過去兩周總計新增142例流感重症病例，另增25例死亡，死亡個案中最年輕僅30多歲，疫情恐還要持續到本月中下旬才會出現反轉。

疾管署也提醒，近日冷氣團發威，預估周五將有下一波冷空氣接力來襲，易提高呼吸道傳染病發生機率，加上春節假日出遊、近日元宵燈節活動等人群聚集頻率增加，疫情傳播風險上升，須持續注意重症病例發生風險，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，降低感染後發生重症和死亡風險。