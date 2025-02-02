今年暑假「197所國小、國中」提前1周開學！　原因曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

隨著新的學期即將展開，許多家庭已開始規劃今年暑假的出遊活動。然而，雲林縣的學生和家長需特別留意，由於2025年全國運動會（全運會）將在該縣舉行，全縣共197所公私立國中及國小將提前一週開學，以配合賽事安排。

根據雲林縣政府公告，為配合全運會的舉辦，全縣國小及國中將於2025年10月18日至10月24日停課一週。為彌補停課期間的教學進度，學校將於同年8月25日至8月29日進行補課，這也意味著雲林縣學生的暑假將比其他縣市縮短一週。

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此外，114學年度的第一學期原定於9月1日開學，但因補課需求，雲林縣決定提前至8月25日開學。為確保校務順利進行，縣府還規劃8月18日至22日為開學預備週，並將校長會議提前至8月15日舉行。

雲林縣政府表示，此調整是為了配合全運會的順利舉辦，並確保學生的學習進度不受影響。家長們需提前做好安排，以應對暑假縮短及開學時間的變動。

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