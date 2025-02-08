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「以為下周一開學」大票家長愣了　被孩子糾正！老師狂提醒：別來

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫,停課。（圖／記者李毓康攝）

▲下周二才是開學日。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

寒假進入尾聲，有些家長期盼趕快開學！而一名網友訝異直呼，以為下周一（10日）就可以送孩子上學了，沒想到仔細查看日期，開學日竟是周二，讓他感到十分崩潰。文章曝光後，大票家長也傻眼，「還好有滑到這篇！不然我真的禮拜一就會送小孩去學校了」、「我也記錯，老師傳LINE才發現」。

一名網友在臉書《小一聯盟》直呼，他以為下周一就是開學日，不料是要等到周二孩子才上學，讓他感到十分疑惑，「為什麼？為什麼？為什麼？」

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文章曝光後，一票家長也感到震驚，「今天我兒子也糾正我是星期二才開學」、「你不孤單，我也是這麼以為」、「天啊，如果我沒刷到你PO文，我也一直以為周一呢」、「+1！還好剛滑到這文章，不然星期一白跑一躺」、「我也是剛才知道」、「我也記錯，老師傳LINE才發現」、「我也是以為星期一開學！還被兒子糾正禮拜二，我還以為他騙我」、「天啊謝謝提醒！我剛剛衝去看聯絡簿了」、「還好有滑到這篇！不然我真的禮拜一就會送小孩去學校了」、「今天才被老師提醒『星期二』開學，可能怕星期一大家一大早衝去學校吧」。

其中有人提醒，「要注意你們學校是不是有返校日，有的下周一有返校，有的沒有」、「我們是2/10返校，還要考上學期國語生字1-12課共100題，2/11正式上課」、「我比較好奇開學前一天為何還有返校日，10點放學...」。

另有網友直呼，台南市學校早就開學了，「我們5號已經開學」、「台南的已經開學了」、「我們周三就開學了，今天我們大人要上班...小孩還放假（白眼）」。

由於2025年全國中等學校運動會賽事期間，將於4月21日至24日在台南登場，市府因應賽事也規劃全面停課，台南高中以下學生今日提早開學，相較其他縣市學生還有一周假期，台南學生寒假僅短短15天。

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