涉性騷學生「竹北補習班廢止」　網紅名師：已提告網路不實指控

▲竹北某補習班爆出教師性騷學生的事件。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹縣竹北市彭姓網紅夫妻設立的知名補習班，3日遭新竹縣教育局因涉嫌性騷，被註銷立案證書。對此，補習班彭姓負責人也透過律師發出聲明，強調近期出現許多未經查證、與事實有巨大落差的指控，已正式採取法律途徑，確保所有討論皆能本於事實。

彭姓負責人聲明如下：

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1、本人秉持教育關懷的初心投入教育志業，多年來始終如一，近日媒體與網路上出現諸多未經查證或與事實有巨大落差的指控，已對本人的過往努力與聲譽造成莫大的抹滅與傷害。

2、對此，本人除會全力配合已定程序，亦已正式採取法律途徑，以確保所有討論皆能本於事實，以避免社會大眾持續受到錯誤、不實的訊息誤導。

3、我理解此事件已讓關心本人的教師、家長及學生感到不安、焦慮，仍希望社會大眾在司法程序未完成前，能基於事實與客觀立場看待此事。

4、最後，感謝這段時間支持、關心本人的各位，本人定會還原真相以不負各位的信任與期待。

根據新竹縣教育局3日公告，彭姓網紅因涉及違反《補習及進修教育法》第9條第6項3款，有非屬情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為，因此遭到廢止設立並註銷立案證。

由亮語夫妻發佈於 2025年2月10日 星期一