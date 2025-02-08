0121震後安心輔導　台南市教育局啟動關懷機制穩定學子身心

▲台南市教育局自2月5日開學日即進駐災情較嚴重的6所學校，規劃安心輔導團隊入校陪伴，全面啟動關懷輔導機制為6校1027名學子給予心理支持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

0121嘉義大埔地震，後續餘震也造成人心惶惶，為確保學子能穩定就學、減輕心理壓力，台南市教育局自2月5日開學日即進駐災情較嚴重的6所學校，規劃安心輔導團隊入校陪伴，全面啟動關懷輔導機制，積極為6校1027名學子給予心理支持，及提供給家長一封信，引導家長留意孩子近期居家情緒狀態適時關懷。

黃偉哲市長表示，面對近期的頻繁地震，市政府將全力以赴協助市民，特別是學生和家長的心理疏導與安撫。他強調，除了加強災後的安全檢查與設施修復外，針對學校的師生，提供一系列的安心團體輔導活動，幫助學生消除恐慌情緒，恢復正常的學習生活，也呼籲全市各級學校積極配合，確保每一位學生都能得到充分的關懷與支持。



教育局長鄭新輝表示，已請各校針對受災學生，主動提供就學用品與午餐費等就學扶助申請事宜，也指示教育局輔諮中心投入心理關懷。20名專業輔導人員於開學日即進駐楠西、玉井、東原等6校59班進行安心團輔，帶領學生們討論地震帶來的有形及心理情緒影響，並透過安心技巧引導孩子舒緩不安的情緒、同時認識可求助管道。對於部份學生及其家庭面臨住所變遷的壓力，教育局輔諮中心也列管近百位名單，將與校方合作長期追蹤輔導，確保受災學生獲得充分心理支持及相關就學資源，共同度過震後適應期。



教育局表示，這些團體輔導活動不僅會幫助學生釋放壓力，也能增強他們的心理韌性，面對未來可能的挑戰。教育局將持續關注學生的心理狀況，並與學校、家長緊密合作，共同營造更健康的學習氛圍。