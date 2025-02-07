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轟美國際開發署資助研究新冠病毒　馬斯克：就是個犯罪組織

▲▼特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國企業家馬斯克（Elon Musk）近日在社交平台 X 上發文，指控美國國際開發署（USAID）資助生物武器研究，並暗示該機構與新冠病毒（COVID-19）的出現有關，引發廣泛關注與討論。然而，根據事實查核組織MyGoPen的調查，馬斯克的言論缺乏明確證據支持，且相關指控可能導致誤解。

馬斯克於 2 月 3 日在 X 上發文表示：「你們知道嗎？美國國際開發署用你們的稅款資助了包括新冠肺炎病毒在內的生物武器研發，這些武器殺害了數百萬人。」該發文是回應 X 用戶「KanekoaTheGreat」的貼文，該用戶聲稱國際開發署透過資助生態健康聯盟（EcoHealth Alliance），支持中國武漢病毒研究所的冠狀病毒功能增強研究，可能導致新冠病毒的出現。

此外，馬斯克還提及中央情報局（CIA）在新冠病毒起源問題上的欺瞞行為，並聲稱國際開發署長期充當 CIA 的幌子機構。他進一步回應一段關於國際開發署涉入網路審查及 CIA 祕密行動的影片，直指「USAID 是一個犯罪組織」。

根據MyGoPen的調查，馬斯克的指控缺乏具體證據。目前，雖然美國國際開發署確實曾資助生態健康聯盟，而該機構與武漢病毒研究所有合作關係，但並無確鑿證據顯示這些資助直接促成新冠病毒的誕生。

事實上，關於新冠病毒起源的討論長期存在，主要包括「病毒從實驗室洩漏」與「野生動物傳染給人類」兩種假說。2025 年 1 月 25 日，美國中情局（CIA）發布新的評估報告，稱新冠病毒「更有可能」是實驗室洩漏，但該評估為「低信心」（low confidence），即情報不足、證據不確定或存在矛盾，無法得出確切結論。

此外，生態健康聯盟過去曾澄清，其研究的蝙蝠冠狀病毒與新冠病毒在基因上仍有約 4% 的差異，且沒有證據顯示該機構曾進行功能增強（Gain-of-Function, GoF）研究或創造出新冠病毒。

此次事件發生之際，美國國際開發署正面臨重組壓力。Forbes報導指出，川普政府計劃調整甚至廢除該機構的部分部門，而國際開發署亦於 2 月 6 日宣布，從 2 月 9 日起大部分員工將進入行政休假狀態。

馬斯克的言論在社交平台上引發兩極反應，部分支持者認為其揭露了美國政府不為人知的內幕，但事實查核機構強調，馬斯克的發文內容過於簡化，且未提供直接證據，可能導致公眾誤解。
 

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