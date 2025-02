轟美國際開發署資助研究新冠病毒　馬斯克：就是個犯罪組織

▲特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)



記者楊庭蒝/綜合報導

美國企業家馬斯克(Elon Musk)近日在社交平台 X 上發文,指控美國國際開發署(USAID)資助生物武器研究,並暗示該機構與新冠病毒(COVID-19)的出現有關,引發廣泛關注與討論。然而,根據事實查核組織MyGoPen的調查,馬斯克的言論缺乏明確證據支持,且相關指控可能導致誤解。

馬斯克於 2 月 3 日在 X 上發文表示:「你們知道嗎?美國國際開發署用你們的稅款資助了包括新冠肺炎病毒在內的生物武器研發,這些武器殺害了數百萬人。」該發文是回應 X 用戶「KanekoaTheGreat」的貼文,該用戶聲稱國際開發署透過資助生態健康聯盟(EcoHealth Alliance),支持中國武漢病毒研究所的冠狀病毒功能增強研究,可能導致新冠病毒的出現。

此外,馬斯克還提及中央情報局(CIA)在新冠病毒起源問題上的欺瞞行為,並聲稱國際開發署長期充當 CIA 的幌子機構。他進一步回應一段關於國際開發署涉入網路審查及 CIA 祕密行動的影片,直指「USAID 是一個犯罪組織」。

USAID is a criminal organization.



Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k