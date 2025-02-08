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郵局甄選身障者控「口試羞辱」刷掉7成　中華郵政：專家客觀評分

▲▼中華郵政金山大樓外觀。（圖／記者許靖騏攝）

▲中華郵政爆發身障甄試爭議。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中華郵政日前招考「身心障礙半日制約僱人員」，卻遭質疑未足額錄取，甚至有考生爆料考官在口試中頻質問考生「能否搬動20公斤重物」，最後刷掉7成，根本是歧視。對此，中華郵政回應，口試委員均是具有專業學識及實務經驗的專家學者，具有專業性與客觀性。

中華郵政舉辦113年身心障礙半日制約僱人員甄試，擔任郵務營業櫃台、郵件處理、集郵業務或郵政業務相關工作，工時每天4小時，待遇每月1萬8375元，名額分別為基隆郵局正取10名、備取5名，板橋郵局正取12名、備取6名，台南郵局正取6名、備取2名。

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但放榜後基隆郵局僅6名正取，板橋郵局6名正取，台南郵局5名正取，且備取人數皆為0，遭考生質疑口試不及格比率高達近7成，錄取標準令人匪夷所思。

中華郵政回應，本次甄試委託專業考試機構台灣金融研訓院辦理，參加考試人員從事較為簡易之窗口或郵件處理工作，工作性質及甄試作業程序與錄取標準均於簡章中事先公告。

考試分筆試與口試二種，筆試（考1科，單選題50題）成績占甄試總成績70%；口試成績占甄試總成績30%；兩項成績加權相加後為甄試總成績；惟筆試成績0分或缺考、口試成績未達60分，任一情形者不予錄取。另各甄試類科是否足額錄取，與簡章規定不予錄取條件有關。

中華郵政強調，有關口試部分，係依金融研訓院作業程序，視各甄試類別聘請具有專業學識及實務經驗之專家學者擔任委員，並於口試前辦理講習會，讓委員瞭解作業程序與評分原則，以專業及客觀之角度進行評分。

又口試成績係由委員依據簡章所列口試評分項目及應考人當天所繳交之書面資料與口試問答臨場表現，進行綜合性評分後所得之平均結果，且未提供筆試成績予委員參考，期能以專業及客觀之角度進行評分，確保筆試及口試測驗之獨立性，對所有應考人皆採一致標準，具有專業性與客觀性。

另有關錄取名單公布及查詢部分，中華郵政指出，為保護當事人個資，錄取名單不宜公開明示，惟考生得登入甄試專區網站查閱，尚無因考試類科不同而有所差異。

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