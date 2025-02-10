分析／賴清德五院會商已表明「底線」　做到了自然不會大罷免

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）



文／陶本和

朝野氛圍幾近火車對撞，當面對一盤死棋之際，賴清德召集五院院長會商國政。此前，很多人認為這不過是個「過場」，大家演完下戲，一覺醒來朝野吵鬧依舊，著實沒啥意義。確實，相信賴清德也想過這個結果，所以到底該怎麼看他這次的落子？

事實上，這場會商不論五院院長怎麼談、談了什麼議題，找了什麼解方，這些都不是重點。重點在賴清德會後的「結論」，他的政治動作很明確，正是站在總統戰略高度，逼韓國瑜頂著黨內鷹派壓力上棋局，不管韓國瑜可否扭轉藍營內部態度，也不論國民黨最終會不會買單，賴清德都要把這場會商，定位在「與人民對話」、「與國際對話」的層次上。

在這場國政會商前，很多人肯定是「看衰」的。大家普遍認為，朝野的暴戾之氣，根本不可能談，就算談了也是各吹各的調，不會有任何結果；尤其，立法院是合議制，韓國瑜無法真正的代表立法院，且在綠營眼中，韓國瑜不過是個「魁儡院長」，終究很難撼動黨團總召傅崐萁的意志。

甚至，有人還會認為，賴清德只是在「清空庫存」，把所謂「窮盡一切的救濟手段」用盡，之後可以向人民雙手一攤說「盡力了，在野黨就是不買單」，屆時民進黨的正規軍，要大舉投入大罷免，便師出有名了。

上述這些猜想，相信賴清德在午夜夢迴時，肯定都想過，他深知外人會怎麼看待這場會商的結果。因此，面對這盤「死棋」時，他落子的方式，當然不能再順著這個脈絡，而是要跳脫到更高的戰略層次。

首先，賴清德拋出依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政，這是中華民國史上首次的五院會商。在這樣的高度上，韓國瑜、江啓臣就算頂著黨內鷹派壓力，都得被迫走進總統府。

再者，韓國瑜才剛代表總統出訪美國，出席川普的就職典禮。可以想像的是，韓國瑜在訪問期間，絕對承受來自美方行政部門與國會的壓力，關切藍白不要擋國防預算、關切台灣安全議題的聲音，相信都還迴盪在他的耳邊。

所以，賴清德這場會商的重點在哪？重點在他的會後結論，他提出「2個不能犧牲，3個不打折扣」，也就是「國家」與「人民」不能犧牲，而「國家安全」、「經濟發展」與「國人照顧」是不能打折扣的。

「2個不能犧牲，3個不打折扣」，這句話不僅僅是賴清德掀開的底線，也是身為中華民國總統的底線，他這場會商的政治動作，除了在跟國民黨、民眾黨對話，他更是訴諸「與人民對話」，乃至攸關國家安全議題的「與國際對話」。

在會商的過程中，韓國瑜主動提及，希望賴清德以黨主席身份呼籲「不要發動大罷免」，賴清德則引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」來回應。其實，賴清德的深意也很明確，當解決了「因」，也就避免了大家不想要的「果」；換言之，當大家可以做到「兩個不能犧牲，三個不打折扣」的底線時，人民自然也不會發動罷免。

總體而言，賴清德佈局的這場會商，在政治博弈的棋局中，他的落子已經表明了底線，並且把球做回給國民黨，現在該換邊發球了，買不買單就看韓國瑜的協商功力，也在國民黨立委諸公們的一念之間。此刻的賴清德，訴諸人民、訴諸國際，站在制高點，就等來自國民黨的善意回饋了。

▼總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

