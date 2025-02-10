賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對國會朝野紛擾，總統賴清德10日依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政，這也是中華民國史上首次的五院會商，備受社會各界矚目。會後，總統府秘書長潘孟安轉述賴清德的三大結論，內容強調政黨與朝野可以競爭，但是「國家」與「國民」不能犧牲，並點出「國家安全」、「經濟發展」與「國人照顧」三大重點不可打折扣。

在會商結束後，潘孟安在會後記者會上轉述賴清德的三大結論：第一，依照五權分立的憲政架構，五院都有各自的職掌，憲政機關應當恪遵憲法，肩負本身的憲法忠誠義務，彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

潘孟安說，第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲，尤其當前國際情勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，我們更要團結彼此。對外，我們必須以國防、外交為重中之重，五院必須合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。

潘孟安指出，第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲，對內必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。

潘孟安轉述賴清德提出的三大重點，不可以打折扣，包括：「國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、國人照顧不打折扣！」他強調，這就是未來我們共同努力的責任與目標。

另外，潘孟安表示，關於今天會議上所提出的問題和建議，各院都會進一步研議和辦理。期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點。希望從今天開始，我們不分彼此，一起來落實這三個共同目標，也從今天開始，讓國家更和、萬事更興，未來大家共同努力。