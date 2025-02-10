　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

▲▼總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召集五院院長入總統府進行國政會商。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

面對國會朝野紛擾，總統賴清德10日依憲法第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政，這也是中華民國史上首次的五院會商，備受社會各界矚目。會後，總統府秘書長潘孟安轉述賴清德的三大結論，內容強調政黨與朝野可以競爭，但是「國家」與「國民」不能犧牲，並點出「國家安全」、「經濟發展」與「國人照顧」三大重點不可打折扣。

在會商結束後，潘孟安在會後記者會上轉述賴清德的三大結論：第一，依照五權分立的憲政架構，五院都有各自的職掌，憲政機關應當恪遵憲法，肩負本身的憲法忠誠義務，彼此監督制衡，但要互相尊重，更要相互扶持。五院將建立更密切的溝通平台與合作機制，讓各院政務順利推動，深化台灣民主自由的憲政體制。

潘孟安說，第二，政黨可以競爭，國家不能犧牲，尤其當前國際情勢變動快速，台灣面對嚴峻的挑戰，我們更要團結彼此。對外，我們必須以國防、外交為重中之重，五院必須合作，以整體國家安全為首要考量，讓國家穩定發展。

潘孟安指出，第三，朝野可以競爭，國民不能犧牲，對內必須以經濟、民生為優先中的優先，五院必須合作，以全民福祉為心中所念，妥善因應變局，健全產業發展，照顧人民福利。

潘孟安轉述賴清德提出的三大重點，不可以打折扣，包括：「國家安全不打折扣、經濟發展不打折扣、國人照顧不打折扣！」他強調，這就是未來我們共同努力的責任與目標。

另外，潘孟安表示，關於今天會議上所提出的問題和建議，各院都會進一步研議和辦理。期盼今天不只是朝野和諧的起點，更是五院合作的起跑點。希望從今天開始，我們不分彼此，一起來落實這三個共同目標，也從今天開始，讓國家更和、萬事更興，未來大家共同努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中
斷電奏效！KK園區漆黑一片　詐團裁員散伙
破紀錄！去年稅收超徵衝上5283億
一周兩波變天　元宵節泡湯「雨區擴全台」
刮取「屠宰場」水管殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房
北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊
韓國瑜喊停大罷免　賴清德引佛經回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中

統一超1月營收305億元創單月新高　全家年增6.33％同期新高

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

AI運動經濟與碳權競標　世新大學經濟營提供高中生經濟學初體驗

6間被店名耽誤的美味湯圓店！元宵必吃芝麻花生流沙餡、綠豆蒜糖水

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

政治熱門新聞

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

大S樹葬傳再丟焚化爐　殯葬處駁斥

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了

快訊／韓國瑜喊話賴停止惡罷　承諾解決預算案

民眾黨又掀茶壺風暴？他被迫辭職

快訊／賴清德見韓國瑜喊「五院像五根手指」　五指併攏才有力量

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

更多熱門

相關新聞

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

總統賴清德10日邀請五院院長入府會商國政，立法院長韓國瑜在會中向賴清德表達，希望以民進黨主席身份，呼籲各方停止惡性的大罷免。對此，總統府副秘書長張惇涵表示，賴清德引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，今天大家齊聚一堂，就是要解決「因」，避免大家不希望的「果」。

民眾黨：朝野和解非一場會議能實現

民眾黨：朝野和解非一場會議能實現

快訊／韓國瑜喊話賴停止惡罷　承諾解決預算案

快訊／韓國瑜喊話賴停止惡罷　承諾解決預算案

賴清德送韓國瑜「紅花響杯五入禮盒」有深意　五院一樣大一樣重要

賴清德送韓國瑜「紅花響杯五入禮盒」有深意　五院一樣大一樣重要

一圖看懂！賴清德五院長會商座位安排　發言時間＆次數「無上限」

一圖看懂！賴清德五院長會商座位安排　發言時間＆次數「無上限」

關鍵字：

賴清德五院會商國家安全經濟發展朝野和諧

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

獨／碎屍魔死亡筆記真相曝　驚悚名單增至10人

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面