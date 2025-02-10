「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

記者袁茵／台北報導

面對國內朝野紛擾，總統賴清德今（10）日下午3時，依《憲法》第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政，這也是中華民國史上首次的五院會商，備受社會各界矚目。對此，民眾黨表示，朝野和解並非只靠一場會議就能實現，只有執政黨正視國會未過半的現實，展現合作態度，才能凝聚社會共識。





▲針對賴清德今（10）啟動五院會商，民眾黨表示，朝野和解並非只靠一場會議就能實現。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

民眾黨10日晚間於臉書發文表示，賴清德終於啟動院際協調，民眾黨樂見其釋出善意，期盼能以具體行動化解政治僵局，穩定政局，促進台灣團結；然而「院際調解」本質在於解決機關間的權限爭議，面對當前朝野對立的局勢，賴清德卻始終不願與在野對話，也未展現傾聽民意的誠意，在此情況下，五院會商是否僅淪為形式化的政治表演，值得社會各界關注與評判。

民眾黨提到，回顧賴清德去年勝選演說稱「選舉已經結束，所有選戰中的衝突和激情，應該要到此為止」，但過去一年多來的種種作為，包括對民眾黨前黨主席柯文哲的司法雙標、政治迫害，無疑只是為了鞏固基本盤、打垮政敵，而不是團結全民。

民眾黨指出，賴政府執政至今，政局動盪不安，民間反感升高，總統理應承擔最大責任，然而行政院一年內提出3次覆議，試圖推翻國會的決議，根本無視國會所反映的新民意。執政團隊不僅放任各部會及側翼團體散播錯假資訊，誤導輿論、攻擊在野，甚至容許自家立院黨團總召柯建銘推動大規模罷免，進一步加深社會對立，「國家領導人若一方面宣稱尋求朝野和解，卻同時操弄政治手段打擊異己，如何能真正緩解當前的政治僵局？」

民眾黨認為，若執政黨真心期望政局穩定、朝野和解，賴清德應明確表態反對政治鬥爭式的大罷免，避免進一步激化對立；若執政者執意將政黨利益置於國家利益之上，自主公民終將挺身而出，捍衛台灣的民主制度，正如立院民眾黨團總召黃國昌先前多次呼籲，賴應以執政黨主席身份公開聲明「民進黨不支持大罷免」，然而至今未見具體回應，令人遺憾。

最後，民眾黨強調，朝野和解並非僅靠一場會議或一次會面便能實現，唯有執政黨正視國會未過半的政治現實，誠實面對多數民意，真正展現合作態度，方能凝聚社會共識，帶領國家走向穩定與和諧。