「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

記者陶本和／台北報導

總統賴清德10日邀請五院院長入府會商國政，立法院長韓國瑜在會中向賴清德表達，希望以民進黨主席身份，呼籲各方停止惡性的大罷免。對此，總統府副秘書長張惇涵表示，賴清德引用佛經「菩薩畏因，眾生畏果」回應，今天大家齊聚一堂，就是要解決「因」，避免大家不希望的「果」。

▲韓國瑜向賴清德表示，希望以黨主席身份呼籲不要大罷免。（圖／總統府提供）



韓國瑜在會後於立法院受訪時透露，他有當面向賴清德表達，希望他以黨主席身份呼籲各方停止惡性的大罷免。對此，張惇涵在總統府會後記者會上證實此事，他也轉述，賴清德在會中引述佛經的一段話「菩薩畏因，眾生畏果」，這句話也是韓國瑜過去曾經引用過的。

張惇涵說，會中立法院副院長江啟臣也有提到「解鈴還須繫鈴人」，而總統則表示，今天大家齊聚一堂，就是要解決「因」，避免大家不希望的「果」。

張惇涵轉述，賴清德在會中表示，自己在立法院12年，知道各黨團幹部都有自己的風格，所以韓國瑜特別辛苦，但他相信韓國瑜處事的態度與高度，一定可以處理這樣的問題。

張惇涵說，賴清德向大家表示，韓國瑜跟江啟臣今天願意接受邀請，一起共商國政就是很好的證明。張惇涵強調，賴清德表達，樂意與韓國瑜、江啓臣私下多溝通，增進彼此的理解與團結。

▲總統賴清德邀請五院院長入府會商國政，總統府副秘書長張惇涵於會後轉述記者會上說明協商內容。（圖／記者李毓康攝）