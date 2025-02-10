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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

▲▼民進黨中常會,賴清德,柯建銘。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德、民進黨團總召柯建銘。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入熱戰階段，近日傳出已有14位綠委、32位藍委，罷免提議書將送交中選會。對此，前立委沈富雄9日表示，現在柯建銘賴清德之流，做的就是全面倒閣、翻轉朝野小大，這個史無前例的惡質憲政慣例，就是這群壞蛋想出來的，他們在做歷史罪人，而自己不知道，他們是誰？就是賴清德、卓榮泰、柯建銘三人，搞得遍地烽火，一天到晚罵國民黨違憲賣台，結果違最大的憲的是柯建銘的老闆賴清德。

沈富雄於《下班瀚你聊》表示，現在柯建銘賴清德之流，要做的就是全面倒閣，只要成功罷免6席以上，朝小野大就轉過來了，這個也是憲政慣例，但就是這群壞蛋想出來的，如果真的成功了，憲法也沒辦法，所以這個叫史無前例、全球唯一的惡質憲政慣例，他們是在做歷史的罪人，而自己不知道。

沈富雄指出，自己講的他們是誰？就是賴清德、卓榮泰、柯建銘三人，但講3個就分散了，所以就是賴清德，而柯建銘最勇、講話最大聲，因為在第一線，第一線的將軍當然揮刀是他在揮，總統只是躲在後面，呼籲朝野和諧，卻又喊民團拚下去，意思就是要拚下去，所以賴清德的壞，是盡量在表演兩面刃，而柯建銘不壞，只是講實話，就是沒有這一條路，民進黨未來3年活不下去。

最後，沈富雄強調，所以罷免是唯一的一條路，但是搞得台灣遍地烽火，這是歷史的罪人、這是憲法的罪人，一天到晚罵國民黨違憲賣台，結果違最大的憲的是柯建銘的老闆賴清德。

▼前立委沈富雄。（圖／記者李毓康攝）

▲▼沈富雄出席平秀琳新節目《平論無雙》記者會。（圖／記者李毓康攝）

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