不滿鄰居佔地曬衣　北市翁火大持刀劍當街追砍！他邊跑邊報警

記者張君豪／台北報導

1月20日上午8時許，北市中正區永春街發生一起老翁持刀劍追砍鄰居的意外衝突，警方獲報到場處理，發現是76歲林姓老翁不滿隔壁鄰居陳男多次占用他家外面空地曬衣服，且屢勸不聽，林翁怒持木刀及武術運動用的未開封鋼劍追砍林男，雙方從巷弄內追到大馬路旁，陳男無奈邊跑邊報警處理，警方到場將老翁依涉嫌傷害他人帶回偵辦，犯案凶器也隨案查扣。

▲林姓老翁不滿鄰居佔地曬衣、持鋼劍木刀追砍鄰居遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

北市中正二分局思源街派出所接獲報案後，派遣線上巡邏警力到場，陳男向警方表示，鄰居林男持刀劍砍傷他，造成左手臂、左腿擦挫傷，當場對林男提出傷害告訴，警方依規定受理，並將林男依傷害現行犯當場逮捕，隨案查扣木刀、武術鋼劍各一把，所幸鋼劍並未開鋒，陳男手腳僅有擦挫傷。但七旬長者當街持刀劍追殺鄰居，讓居民人心惶惶，警詢後依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。





中正二警方呼籲，民眾遇有任何糾紛情事，應妥善理性溝通處理，或尋求法律途徑解決，切勿訴諸暴力手段，因一時衝動觸犯法律，警方將依法究辦，絕不寬貸。

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