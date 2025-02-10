高雄警匪追逐！酒駕男狂逃失控衝撞農會大門　車頭全毀2人送醫

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區自由四路上一間小吃部顧客與服務人員發生肢體衝突，店家報警後，林姓、葉姓男子開著淺棕色LEXUS逃離現場。警方發現後尾隨查緝，林男因酒駕心虛加速逃逸，結果車輛失控衝撞農會辦事處大門口，轎車車頭全毀，農會大門也被撞出大洞，車上2人送醫，後續依法移送偵辦。

▲高雄警匪追逐，酒駕男狂逃失控衝撞農會大門。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起事故發生在10日1時50分許，自由四路上的小吃部報案稱店裡發生糾紛，林男等4人在店內與服務人員推擠，不過，在店家報案後，鬧事的4人分別駕駛淺棕色LEXUS及白色賓士離去。

▲酒駕男狂逃失控衝撞農會大門，車頭全毀。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方在接獲通報後，在路上發現淺棕色LEXUS自小客後，尾隨在後，誰知林嫌因酒後駕車，竟心虛加速逃逸，隨後因車速失控，行車不穩進而撞上高雄地區農會新莊辦事處大門口，並且波及停放於路口的機車，造成機車車身全毀。此外林嫌駕駛的淺棕色LEXUS自小客車車頭全毀。

除了重機車及自小客車損壞外，高雄地區農會新莊辦事處大門也被撞出一個大洞，所幸現場僅有駕駛座的林嫌及副駕駛座的葉嫌兩人輕傷，而林嫌也被檢測出具有酒精反應，兩人在經過送醫治療後傷勢並無大礙。

另警方循線調閱監視器，已通知白色賓士車林姓駕駛及李姓乘客到案說明，後續依據妨害秩序、毀損、傷害及公共危險罪，移送橋頭地檢署偵辦。

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