毒打兒女逼偷錢睡貨車！法官痛批：幾近虐待　判他免養家暴父

▲桃園一名男子年輕時家暴子女，如今年老，子女向法院聲請免除扶養義務。（示意圖／123RF）



記者吳佩蓁／桃園報導

桃園一名老翁阿偉（化名）被子女控訴，年輕時只要稍有不如意，就對小孩掌摑、拳打腳踢、謾罵，甚至讓年幼的孩子住在貨車上，不僅三餐不繼還逼他們到廟宇偷香油錢，故向法院聲請免除扶養義務，桃園地院審理認為，阿偉年輕時對子女幾近虐待，且情節重大，應予免除子女扶養義務。

阿偉與前妻共育有4名子女，其中1名子女控訴，年幼時常遭父親家暴，父母離婚後，阿偉讓他及姐姐住在貨車上，三餐不繼，還經常對他拳腳相向，逼年幼的他們去兜售商品，阿偉躲債時，還曾唆使他去廟宇偷香油錢及許願池的硬幣，導致他身心嚴重受創，因此請求法官准予免除他對阿偉的扶養義務。

阿偉的長女也出庭作證，表示父親只要心情不好就會動手打小孩，三天兩頭就是一陣毒打，有時幾乎每天都動手，阿偉不僅會拿竹子、長條物狀或掃把等物打小孩，有時乾脆直接動手打巴掌，拳打腳踢，還曾叫小孩半蹲1至2個小時。阿偉的兒子也證稱，如果不順他的意，阿偉就會拿身邊的東西丟小孩，甚至還曾摔過電視。

桃園地院審理認為，阿偉在子女未成年時期，對子女有幾近虐待之身體、精神上不法侵害行為，且情節重大，如仍要子女對他負擔完全扶養義務，顯失公平，因此裁定免除子女對阿偉的扶養義務。