後指部推動「後備戰士」　今年招270人

▲國軍。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

國軍推動「後備戰士」制度多年，為多方獲得人力支援，後備指揮部考量部隊屬性，今年決定大力推動後備戰士制度，預計招募270名後備戰士，以士官與尉校級軍官為主，強化後備部隊即戰力。

根據國防部發布的今年度「後備戰士實施作法」規範顯示，後備指揮部計畫招募270人，軍官階級從少校至中尉，士官則從士官長至中士，專長含括迫砲、機槍、機步、運輸、補給等10種，供18個縣市後備旅所用。

軍方規畫，後備戰士招募對象為體格、考績與品德皆合格的後備官兵，可於平日或假日入營，每月入營至少2天，參與年度重大演訓為原則，全年應在營29天以上。後備戰士的服勤時間為「朝8晚5」，薪資則依照退伍時的階級與俸級換算日薪，享軍人待遇，但也因具備軍人身份，必須服從限制與義務。

此外，後備戰士在服役契約期間，不得進入或在中國、香港與澳門轉機，出國也須依規定提前申請。即使契約終止，也須依「國家機密保護法」等接受出國、出境與赴中管制事宜。

後備戰士制度原為前總統蔡英文2016年競選國防政見之一，參考美軍國民兵制度，並納入國防藍皮書。

根據後指部114年度「後備戰士」實施規範，該制度旨在提升國軍整體戰力，透過招募後備戰士納入國軍部隊編組，確保戰時動員後可立即形成戰力。今年後備戰士招募名額共305名，涵蓋32個單位、27種專長，其中後指部將招募270名。