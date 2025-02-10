研究證實馬桶沖水蓋或不蓋「病菌一樣多」　專家曝3招降低感染風險

▲美國研究指出，馬桶沖水時不論蓋或不蓋，馬桶坐墊及周遭環境的病菌量都差不多。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

美國過往研究認為，馬桶沖水時蓋上馬桶蓋，可以防止病毒和細菌擴散，但最新研究指出，不論蓋或不蓋，馬桶坐墊及周遭環境的病菌量與蓋上馬桶蓋時差不多。專家建議，由於廁所空間狹小，導致病毒容易飄散到周邊的牙刷、刮鬍刀或其他衛生用具上，最好定期清潔、保持通風並注意手部衛生，才能降低病菌感染風險。

美國亞利桑那大學去年在《美國感染控制雜誌》（American Journal of Infection Control）刊登一篇研究，他們使用MS2噬菌體模擬人體腸道病毒，測量噬菌體在「蓋馬桶蓋沖水」、「不蓋馬桶沖水」造成的病毒汙染情況，發現不論蓋或沒蓋，馬桶沖水後，馬桶周圍的地板及牆壁都會受到汙染，且測量到噬菌體量幾乎一樣多。

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根據《中時新聞網》報導，陽明交通大學環境與職業衛生研究所教授郭憲文表示，美國過往的研究指出，馬桶沖水時若沒蓋上馬桶蓋，馬桶水會瞬間向上噴射，且最高可達到150公分高，而最新的研究「並未測量病菌傳播的高度」，而是檢驗馬桶沖水後，馬桶周圍環境的病毒量，包含附近地板和牆壁等。

郭憲文指出，上述2篇研究顯示，即使有蓋馬桶蓋沖水，病毒仍會汙染馬桶周邊環境，由於每1公克的糞便就可能藏有超過10億顆病毒，而只要100顆病毒可能導致人們生病，廁所因為空間狹小且潮濕，導致病菌容易飄散到周邊衛生用具上，最好定期清潔、保持通風並注意手部衛生，才能降低病菌感染風險。