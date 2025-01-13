上廁所見「馬桶1狀況」超噁心！　網爆共鳴：女生沒比較乾淨

▲有些人上完廁所後，尿滴在馬桶上卻不擦拭。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

上公共廁所，最怕碰上不乾淨的馬桶，即便有尿意，也會很掙扎要不要使用。近日有網友發文表示，她上廁所時，只要看到馬桶上面有尿，就會覺得很不乾淨，大家都成年了，如廁後不能多看一眼馬桶有沒有被滴到嗎？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「能不能上完廁所都回頭看看」為標題發文，提到她在外面上廁所時，只要看到馬桶上有尿，就會覺得很不乾淨，即便用酒精擦過了，還是很擔心會接觸到。不過，如果人在觀光區，就算看到不太乾淨的廁所，她還是只能硬著頭皮使用。

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而讓原PO不解的是，沒想到不只觀光區會有這種狀況，就連辦公大樓也會碰上不乾淨的馬桶，明明大家都是成年人了，卻幾乎天天可見被滴到尿的馬桶，難道大家如廁後，連回頭看一眼的時間都沒有嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒公德心的有看到也不會擦」、「同意+1，其實女生沒比較乾淨，每次上廁所看到坐式馬桶上有尿真的很噁」、「在家以外的地方上廁所前我都會先擦一下，不管有沒有看到東西」、「真的！我也很在意這種，這方面日本和韓國女生就比較乾淨」、「真的，每次上廁所都像拆炸彈」。

還有網友說，「還有一種很討厭的，就是上完把馬桶蓋蓋起來不掀開的。你要蓋著沖水，那就等沖完把馬桶蓋掀開再離開，你怕髒，然後逼下一個人承受你的精華？真的很自私」。

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