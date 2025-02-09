拚了！高雄3婦遭殺害2人屍體未找到　警開挖焚化爐找證據

▲警方派員前往仁武焚化爐，找尋可能遭丟棄的屍體。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄72歲老翁張介宗涉嫌連續殺害3名老婦還把屍體分屍丟棄，警方陸續在前鎮運河和5號船渠處打撈屍塊，不過目前僅找到林姓婦人部分屍體，另外張姓和黃姓兩名死者相關遺體尚未尋獲，警方懷疑可能已被張嫌丟進垃圾車，今動員前往仁武焚化爐開挖，不放棄任何機會。

張姓老翁涉嫌自去年11月底到今年2月2日殺害黃姓大嫂和張姓、林姓老婦並分屍，如以3人進到張嫌住處的最後身影來看，71歲林姓婦人死亡時間約為2月2日，75歲張姓婦人則為1月18日前，張嫌兄嫂則為去年11月30日前。

3名婦人死亡後，附近監視器都有拍下張嫌提著袋子騎腳踏車外出畫面，但僅林姓婦人的案發時期有拍到張嫌多次進出家門，其餘兩案趟數較少，雖有在張嫌家中測到血跡反應，但尚未發現屍塊。

而警方目前在前鎮運河、5號船渠等處搜索，所找到的手掌、腳掌、人皮等人體組織，幾乎都是林姓婦人的遺骸，由於另外兩名被害人的屍體都未尋獲，警方懷疑張嫌將兩人屍體當成垃圾丟棄。

高雄市刑大今天也派員前往仁武焚化廠，但因剛過完年，收運垃圾量眾多，專案小組人員站在垃圾堆前，要成功尋獲屍塊形同大海撈針，警方仍不放棄任何希望。