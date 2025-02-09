名單上還有第5人！高雄碎屍魔「A4筆記」內容曝　動機仍是謎

▲73歲張姓男子涉嫌殺害3婦人，傳出有死亡筆記本。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名72歲張姓老翁涉嫌在去年11月底至今年2月2日期間，連續殺害並分屍3名老婦人，其中包括其兄嫂，警方在調查過程中，於張男的住處發現一張寫有4名女性名字的紙條，其中3人已被確認是受害者，另1名女性則幸運地未被加害，專案小組發現，這張被稱為「死亡筆記本」的紙張上除了4名婦女名字外，還有張嫌的名字和住址，字跡十分潦草，警方對於相關案情十分保留，堅持不肯透露過多細節。

據了解，專案小組已成功聯繫上這名「第4名婦人」，確認其安全無虞，但對於她是否與張男相識，或為何被寫在紙張上？則需要進一步釐清。

▲張男清晨5度騎乘單車出門棄屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

目前全案除了張男被發現將屍塊丟棄於前鎮運河的5號船渠，自2月6日起，警方已從該處打撈出部分人體組織，包括左腳掌和右手掌，經比對確認屬於其中一名趙林姓婦人外，張男的黃姓大嫂及另一名張姓婦人的遺體仍未尋獲。

而專案小組在搜索過程中發現的A4紙張上，除了3名受害者的名字外，還寫有第4名女性的名字，引發警方擔憂可能有更多受害者。經過緊急協尋，確認該名女性安全無虞，目前居住於南部地區，警方對此案情三緘其口，認為是偵查的核心。

▲林姓婦人騎機車載著張姓嫌犯回到住處後，就疑似被殺害分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，除了3名被害人外，紙條上還寫有張男自己的名字及其前鎮區的住址，字跡潦草，動機不明，警方已對相關人員下達封口令。由於張男至今未承認罪行，其殺人動機是否涉及情感或金錢糾紛，仍有待進一步調查。

警方強調，目前所有證據均指向3名受害婦人，並無跡象顯示有更多受害者。案件仍在深入調查中，檢警將持續追查張男的行為動機及其與紙條上所列人員的關係。