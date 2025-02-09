高雄碎屍魔出獄多年　高大成高度懷疑：還有第4、5人受害

▲法醫高大成認為高雄殺人魔分屍案，受害者一定不只3人。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

高雄傳出驚悚殺人分屍案，一名72歲、有前科的張姓男子涉嫌殺害3名70多歲婦人，當中包括張男的大嫂，且警方推測，3名死者都慘遭張男分屍棄置河中，警方至今已在打撈出18塊人體組織。不過，法醫高大成推測，嫌犯已經出獄多年，不太可能到近期才密集殺人，相當罕見，認為一定過往還有其他受害者，只是未被發現，「一定還有第4、5人受害！」

高大成表示，一般謀殺案原因不外乎情、財、仇，但嫌犯與死者都已高齡，可排除情殺，認為因財痛下殺手的機率比較高；至於嫌犯至今仍狡猾不願承認犯案，高大成認為，嫌犯應該是擔心還有其他兇案，不敢承認，甚至還可能涉嫌性侵等，「可能還怕一旦托盤而出，罪可能更重。」



▲高雄分屍案，警方已經從河中打撈出18塊人體組織。（圖／記者吳世龍攝）



張男被查出前科累累遭判無期徒刑，已獲假釋10多年，但近幾月卻連續犯下多起殺人分屍案。高大成認為，嫌犯因入獄多年，可能出獄後遲遲未被社會接納，四處碰壁情況下，出現反社會人格。

高大成也提到，鮮少看到連續3個月密集殺人的案件，研判張男因為沒錢又窮，要錢不成才惱羞成怒痛下殺手，也有可能犯案後拿到錢，食髓知味，才一再犯案，一直做到被發現被抓到為止，另外也有可能係因為殺了其中一人，被另一人發現異狀，一不作二不休，把疑似知情的人通通殺掉。