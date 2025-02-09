陳菊二度中風　子弟兵賴瑞隆曝最新狀況：差不多能出院了

▲賴瑞隆接受前總統陳水扁微微笑廣播網《有夢上美》專訪。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委賴瑞隆9日接受總統陳水扁節目微微笑廣播網《有夢上水》節目專訪，談到監察院長陳菊身體狀況，賴瑞隆說，目前她的身體健康沒問題，但走路還是有點不方便，為能讓她安靜休養，大家都減少打擾，應該差不多可出院了。

陳菊去年底安排健康檢查，發現右腎一顆3.5公分腫瘤、左側腦血管阻塞。賴瑞隆說，陳菊當時感冒，去高醫檢查，後來發現有東西所以開刀，要出院發現身體怪怪的，就是中風，而她之前就有過一次，當時比較輕微，現在第二次，她年紀也比較大，所以大家很關心。

賴瑞隆說，陳菊身體目前都沒問題，但要走路有點不方便，有些後續也要評估，所以大家建議她在醫院多住幾天，也減少打擾，讓她好好休養，應該快能出院了。

賴瑞隆在節目中，也介紹《小鴨把拔向前衝-賴瑞隆報到》新書，內容記錄了他從普通勞工家庭出身，一路成為政治幕僚，展現了堅持理想、用行動改變社會的真實歷程。他也期盼透過新書的出版，提供經驗鼓勵更多優秀人才參與公共事務。

賴瑞隆表示，當年擔任高雄新聞局長時期，成功爭取黃色小鴨來高雄展出，從前期規劃到後期執行皆親自包辦，不但創造高雄了市民共同的城市記憶，也成功吸引390萬人次參觀，創造逾10億經濟效益，更榮獲當年經理人雜誌十大MVP，成為台灣國際行銷的經典案例。

賴瑞隆也談到高雄世運會後主場館如何運用與五月天結緣的過程，甚而引入五月天為城市代言；並在高雄氣爆事件後，與五月天共同籌辦公益演唱會，為災民注入新希望，以實際行動力回應城市的信任與期待，也讓五月天與高雄結下深厚緣份，為流行音樂之都高雄開創「演唱會經濟」模式的先河。

賴瑞隆説，擔任九年立法委員，他不遺餘力為高雄爭取建設達6000億，從機場新航廈、到捷運紅線黃線、到國道7號、到半導體產業AI智慧產業引入、到海洋產業推動。他相信以他過去的歷練和經驗及執行力，他深刻瞭解高雄，深知高雄的優勢，對高雄未來的發展，該怎麼走，非常有信心。陳水扁也肯定他的用心努力，也祝福他「事在人為，有心就有力」，就像新書暢銷一樣，也勇奪第一名。