前鎮運河持續搜屍塊！林炎田慰問強調「證據會說話」：他逃不掉的

▲高雄警察局長林炎田到打撈現場慰問。（圖／記者吳世龍攝，下同）



記者吳世龍、黃資真／高雄報導

高雄73歲碎屍魔張介宗殺害75歲黃姓大嫂、74歲張姓前女友與71歲林姓婦人，分屍打包丟棄前鎮第五船渠，警消組成專案小組下水持續搜索屍塊，今(9日)下午高雄警察局長林炎田到打撈現場慰問，感謝辛苦的同仁，並強調「證據會說話，他(張嫌)逃不過的。」

今天是專案小組搜索第4天，下午搜索人員打撈出3包黑色塑膠袋，目前送往鑑識中心檢驗中，警察局長林炎田稍早也抵達現場慰問辛苦的警消同仁，並進一步了解現場情況。

局長林炎田表示，感謝辛苦的打撈團隊，相信最後把證據攤在陽光下，張嫌再賴皮都逃不過司法制裁，就連他的法扶律師都搖頭，很明顯他知道張嫌犯下的事證是不可否認的；被問及在親自審訊張嫌時被嗆「槍斃我啊！」，林炎田未多談，僅表示確實想趕快突破心防，如果張嫌有所悔意，供出事證、動機及兇刀，偵查速度會更快。

林局長也強調，本案沒有任何膠著，只是惡質的張嫌不肯全盤供出，不僅監視器拍下死者進去屋內未再步出的畫面，作案房間內也有3組血跡，鑑定確認來自3名死亡婦人，目前只是需要更多鐵證讓張嫌坦承一切，「證據會說話，他(張嫌)逃不過的。」