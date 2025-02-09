獨／高雄碎屍魔涉奪3命！打造多金「黑狗兄」形象誘女手法曝

▲73歲張姓男子涉嫌殺害3女分屍，手段十分兇殘。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄73歲張介宗涉嫌連續殺害3名年逾7旬婦人並殘忍分屍，但至今2名被害人遺體仍未尋獲，加上關鍵凶器仍下落不明，讓案情陷入膠著。專案小組經過連日查訪，拼湊發現張嫌因為曾被判無期徒刑且入獄10多年，因此前鎮住家附近鄰居幾乎都知道他的底細，對他「敬而遠之」，因此張嫌才大老遠跑到三民、左營等公園，吹噓自己在台北有房產，交往5個中國女友，打造「多金黑狗兄」的形象，藉此結識同齡婦女，成為他下手的對象。

案情方面，目前由於張嫌堅不認罪，專案小組也只找到林婦的屍塊，74歲張姓婦人與75歲黃姓大嫂的遺體仍未尋獲，警方雖在張介宗家中找到2名被害人的血跡，但尚無法直接證明2人已遭殺害，而犯案的關鍵凶器亦成謎，使偵查難度大增。

▲林姓婦人第一次到張嫌住處，就遭到殺害分屍。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組認為，張介宗始終冷靜應對、堅不吐實，甚至將所有問題一概回應「不知道」，顯示其應對策略早已準備妥當，尤其張嫌年輕時曾犯案並受軍法審判並嚴刑拷問，對現代科學辦案手法根本不放在眼裡。

專案小組經過連日的查訪，也逐漸拼湊出張嫌為何選定楠梓的林姓婦人和左營的張姓婦人下手的原因，據了解，張嫌在前鎮住處附近，幾乎左鄰右舍都知道他坐過很多年的牢，因此對他「敬而遠之」，他只好另闢蹊徑，跑到三民、左營公園去和同齡的人打牌、交朋友。

▲高雄張姓男子涉嫌殺害3女，並分屍丟進第五船渠。（圖／記者許宥孺製表）

而張嫌也對外吹噓自己在台北有房產，交往5個中國女友，打造「多金黑狗兄」的形象，讓高齡或單身的老婦對他心生好感，看是否能進而交往並從中撈好處，但事實上，張嫌曾向里長詢問申辦中低收入戶的方式，顯示張嫌手頭並不寬裕，根本是「空心大佬官」而已。

據指出，張嫌先前和第二位受害的張婦有感情、金錢糾葛，張婦被殺後，張嫌又將目標鎖定住在楠梓的林婦，而林婦在2月2日第一次到張嫌前鎮的住家，從此踏上不歸路，顯示張嫌早有預謀，且計畫仔細、手段兇殘，讓專案人員也痛批張嫌根本是冷血殺人魔。