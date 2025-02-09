台大碩班報考創4年新高　資工AI聯招搶破頭「錄取率僅4%」

▲台大114學年碩士班招生筆試昨起登場，今年1.47萬餘人報考，創下4年來新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大114學年碩士班招生筆試昨（8日）起一連舉行兩天。今年不受少子化影響，共1.47萬餘人報考，創下4年來新高，招生名額1796人為12年最多紀錄，但今年預估錄取率僅12.19%，反而低於去年。今年報名人數最多為資工系碩士班與人工智慧碩士班聯合招生，共有1375人爭取58個名額，錄取率僅4.2％，連續10年都是台大報名人數最多科系，凸顯AI正夯。

台大114學年碩士班招生筆試今起在台大校總區、金甌女中、台南二中等地一連進行兩天。台大校總區則在普通教學館、共同教學館、綜合教學館、新生教學館、社會科學院等處設有考場，其中報考人數最多是「資訊工程學系碩士班與人工智慧碩士班聯合招生」，共有1375人報名。

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受到少子化影響，各大升學考試報名人數大多呈現下滑趨勢，但台大今年碩士班筆試共有1萬4731人報考，寫下4年來新高，加上今年國際政經學院首度加入招生行列，也讓台大今年招生總名額1796人，創下12年最多紀錄，但也因為報名人數逆勢增加，今年預估錄取率僅12.19%，反而低於去年的12.58%。

今年報名人數最多為「資訊工程學系碩士班與人工智慧碩士班聯合招生」1375人，連續10年都是台大報名人數最多科系，競爭也最激烈，招生名額為58名，錄取率僅4.2％。其次為商學甲組765人、國企甲491人，情況和前一年大致相同。

台大分析，人工智慧碩士班開始招生時，是和資工系碩士班以聯招方式進行，過去3年資工系碩士班、人工智慧碩士班是各自招生，今年改為聯合招生，報名人數最多，應和政府提倡與推動AI相關政策有關，也影響就業市場對相關領域人才的需求。

對於招生人數創12年來新高，台大表示，今年國際政經學院政經碩士學位學程、財金碩士學位學程，首度加入招生行列，招生名額各15名，今年各有2倍以上的報名人數，略優於以往新成立單位，由於今年是第一屆招生，可以預期未來報考人數會顯著增加。

▲台大國際政經學院今年首度招生 。（圖／資料照片）