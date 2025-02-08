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北檢查「壯世代」　王婉諭籲吳春城別一錯再錯：為何這麼愛說謊？

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委吳春城推動「壯世代政策與產業發展促進法」爭議不斷，民進黨團指控疑無利益迴避，海撈超過11億。是否涉《圖利罪》、《公職人員利益迴避法》，台北地檢署已分「他」字案調查，吳春城則發出三點聲明表示經的起檢驗。時代力量黨主席王婉諭今（8日）質疑，吳春城為什麼這麼愛說謊？吳曾坦言財報疏漏現在又說依法申報，更在推動公共化之前先把壯世代私有化，到現在還沒放棄是在拖什麼？吳春城委員，政治不難，找回良心而已，台灣社會沒有愚蠢到無法明辨是非，吳春城別一錯再錯。

吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，且直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送 質疑。總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，吳春城稱這是在做公益。

王婉諭指出，北檢正式分案偵辦壯世代 一案之後，吳春城在臉書發了三項聲明回應。但這三項聲明漏洞百出：第一，吳春城說他願意接受檢驗，並且絕對有信心接受檢驗，他不願因為個人爭辯而影響壯世代，影響台灣超高齡社會的重要政策。王婉諭指出，影響台灣超高齡社會政策最大的，就是你製造出的「壯世代」亂象。

第二，吳春城說他擔任立委前經營企業30年，所有財產依法納稅，依法申報。王婉諭直言，完全是睜眼說瞎話，我 1 月 24 日才揭露你和太太的財產申報，漏報了「彥鑫實業股份有限公司」的持股，你還低調回應確實是有疏漏，這不是在打臉自己嗎？

第三，吳春城說，壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄。這4年他在努力的就是壯世代公共化4年前壯世代剛推動，商標註冊是避免名稱被濫用的必要手段，一旦壯促法上路，就決定放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會。相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄之行政程序。

王婉諭則批評這是通篇唬爛。王質疑，有誰會在推動公共化之前先把他私有化？有誰會把任何一場社會運動佔為己有？如果不是修法三讀後被揭露的話，你是不是根本沒打算要放棄商標？年前你說要放棄，給你一個禮拜了，到現在還沒放棄是在拖什麼？吳春城委員，政治不難，找回良心而已。

王婉諭直言，台灣社會沒有愚蠢到無法明辨是非，吳春城委員，夢該醒了，請吳春城停止公關語言、正面回應疑點，不要一錯再錯，及時回頭，支持廢止《壯世代政策與產業發展促進法》。

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